 

В Госфискальной службе сообщили о возмещении в госбюджет более 200 млн грн неуплаченных налогов

02.04.2021, 19:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Офис крупных налогоплательщиков Госфискальной службы Украины обеспечил возмещение в госбюджет более 200 млн грн неуплаченных налогов. Об этом пресс-служба ведомства проинформировала в Facebook 2 апреля. 

Как сказано в релизе, следственное управление финансовых расследований Офиса вело расследование, в рамках которого установило, что сотрудник одного из банков Украины, действуя по предварительному сговору с группой неустановленных лиц, умышленно не обеспечил применение ставки налога с дохода компании нерезидента-посредника в размере 15%, полученного на территории Украины, а также внес неправдивые сведения в налоговую отчетность банка.

Такие действия привели к уклонению от уплаты 229 млн грн налогов и нанесению госбюджету ущерба. 

Следственное управление финансовых расследований Офиса крупных налогоплательщиков ГФС под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора завершили досудебное расследование. По его итогам обвинительный акт передали в суд, ущерб государству в размере 229 млн грн возмещен, сказано в сообщении. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=223033519602961&id=114038473835800


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.08 / Британия осудила попытки подавить протесты после выборов в Белоруссии

04.09 / Месси решил остаться в “Барселоне”

05.09 / Новые правила расчета стоимости ОСАГО вступили в силу

13.09 / Эксперт объяснил провал «умного голосования» Навального в Томске и Новосибирске

21.07 / Компания Honda прекращает производство модели Civic в кузове купе

28.07 / Россияне высказали отношение к электронной трудовой

08.07 / В мире: У РФ стали искать защиты от амбиций Китая

26.10 / «Не нуждается в деколонизации» — в Великобритании призвали оставить в покое учебную программу

04.08 / Власти Чечни вернули из Москвы «на перевоспитание» более 100 человек

10.02 / Эксперт: Волков скопировал идею акции с фонариками с акций в честь Дня Победы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)