В Госфискальной службе сообщили о возмещении в госбюджет более 200 млн грн неуплаченных налогов

Офис крупных налогоплательщиков Госфискальной службы Украины обеспечил возмещение в госбюджет более 200 млн грн неуплаченных налогов. Об этом пресс-служба ведомства проинформировала в Facebook 2 апреля.

Как сказано в релизе, следственное управление финансовых расследований Офиса вело расследование, в рамках которого установило, что сотрудник одного из банков Украины, действуя по предварительному сговору с группой неустановленных лиц, умышленно не обеспечил применение ставки налога с дохода компании нерезидента-посредника в размере 15%, полученного на территории Украины, а также внес неправдивые сведения в налоговую отчетность банка.

Такие действия привели к уклонению от уплаты 229 млн грн налогов и нанесению госбюджету ущерба.

Следственное управление финансовых расследований Офиса крупных налогоплательщиков ГФС под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора завершили досудебное расследование. По его итогам обвинительный акт передали в суд, ущерб государству в размере 229 млн грн возмещен, сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=223033519602961&id=114038473835800



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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