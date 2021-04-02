 

Компания Sony готовит презентацию новой модели смартфона

02.04.2021, 19:18, Новости дня
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Как стало известно из достоверных источников, японский производитель электроники Sony 14 апреля проведет большую презентацию. В рамках этого мероприятия компания продемонстрирует публике новый высококачественный смартфон Xperia 1 III.

В удаленном варианте участие в презентации может принять каждый желающий, так как мероприятие будут демонстрировать на официальном YouTube-канале Sony.

На данный момент известно, что новая модель гаджета получит процессор Qualcomm Snapdragon 888, а также экран, на котором картинка будет обновляться по 120 раз в секунду. Обещанная емкость аккумуляторной батареи составляет 5000 мАч. Также в смартфоне встроена камера для съемки с разрешением до 64 Мп. Объем основной памяти составляет 256 Мб.



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