 

Пользователи iOS 14.5 смогут перекалибровывать аккумуляторы

02.04.2021, 19:18, Новости дня
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Владельцы смартфонов iPhone, работающих на операционной системе iOS 14.5, получили возможность откалибровать аккумуляторы, установленные в гаджетах. Она появилась после выхода версии Beta 6, напоминают разработчики.

Данная функция доступна в одиннадцатой линейке iPhone. По словам экспертов, она позволяет установить оптимальный режим работы устройства, при котором расход электроэнергии станет умеренным, а время автономной работы – наибольшим при сохранении основных функций смартфона.

Сама перекалибровка может происходить автоматически, как только пользователи запускают зарядное устройство. Напомним, что ошибки здесь приводят к тому, что аппарат выдает неправильную информацию об уровне зарядки.



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