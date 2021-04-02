Пользователи iOS 14.5 смогут перекалибровывать аккумуляторы

Владельцы смартфонов iPhone, работающих на операционной системе iOS 14.5, получили возможность откалибровать аккумуляторы, установленные в гаджетах. Она появилась после выхода версии Beta 6, напоминают разработчики.

Данная функция доступна в одиннадцатой линейке iPhone. По словам экспертов, она позволяет установить оптимальный режим работы устройства, при котором расход электроэнергии станет умеренным, а время автономной работы – наибольшим при сохранении основных функций смартфона.

Сама перекалибровка может происходить автоматически, как только пользователи запускают зарядное устройство. Напомним, что ошибки здесь приводят к тому, что аппарат выдает неправильную информацию об уровне зарядки.