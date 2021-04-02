 

Зеленский назначил руководителя Центра противодействия дезинформации

02.04.2021, 16:40, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил юриста Полину Лысенко руководителем Центра противодействия дезинформации. Соответствующий указ №137/2021 он подписал 2 апреля.

Как сообщила пресс-служба главы государства, Зеленский заявлял, что Центр в будущем должен стать международным хабом противодействия дезинформации и пропаганде во всем мире.

“Сегодня Украина на передовой, в том числе и на передовой борьбы с пропагандой”, – сказал он.

Лысенко отметила, что этот орган создан с для противодействия угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, борьбы с пропагандой, деструктивными дезинформационными воздействиями и кампаниями, а также, чтобы не допускать манипулирование общественным мнением.

“Центр должен стать надежным щитом для граждан и государства от информационных угроз, которые возникают как извне, так и внутри страны и направлены на расшатывание государственных институтов и манипулирование общественным мнением”, – сказала она.

В пресс-службе сообщили, что 6 апреля состоится презентация Центра противодействия дезинформации, его представит глава Офиса президента Андрей Ермак.

Как сообщает Офис президента, Лысенко в 2015 году получила степень магистраправа в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. До 2019 года училась в этом вузе в аспирантуре, является кандидатом юридических наук. Работала помощником первого заместителя директора Национального антикоррупционного бюро Украины, начальником Департамента международно-правового сотрудничества и возвращения активов Офиса генпрокурора. С сентября 2020 была директором Департамента информационной политики и связей с общественностью “Укрзалізниці”.

Запуск работы центра анонсировал в феврале министр культуры и информполитики Украины Александр Ткаченко. Среди основных задач центра министр называл выявление дезинформации, реагирование на нее и противодействие, а также просветительство и повышение медиаграмотности граждан Украины. Ожидается, что центр будет сотрудничать с фактчекинговыми организациями в Украине.

Глава Офиса президента Андрей Ермак 11 марта заявлял, что центр “не будет политическим”, но в то же время президент Владимир Зеленский “будет осуществлять необходимый контроль и следить за его деятельностью”.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщал, что центр был создан решением СНБО 11 марта.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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