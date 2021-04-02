 

“Один – в маму, другой в папу – два счастливых сына”. Monatik с женой и детьми стали героями украинского глянца

02.04.2021, 15:46, Новости дня
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35-летний украинский певец и продюсер Monatik (Дмитрий Монатик) вместе с супругой Ириной и сыновьями Даниилом и Платоном стали героями глянцевого издания L’Officiel Ukraine. Об этом артист сообщил 2 апреля в Instagram, опубликовав фото обложки издания с изображением своей семьи. 

“Пришло время Дане и Платоше показать свои лица. Это должно было произойти. Я делюсь своими достижениями, неудачами, победами, творчеством публично. Но главное достижение – это ведь они. Дети – моя главная гордость и, безусловно, лучшее, что произошло со мной в жизни”, – написал артист. 

“Супер-семейка”,  – прокомментировал публикацию украинский режиссер Алан Бадоев. 

“Один – в маму, другой в папу – два счастливых сына”, – написала в комментариях украинский хореограф Елена Коляденко.

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Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official)

Monatik (Дмитрий Монатик) вместе с женой Ириной воспитывает двух сыновей – Даниила (2015) и Платона (2017).

Жена певца также является его директором. Впервые Monatik показал в микроблоге фото супруги в ее день рождения 10 августа 2018 года.

Ранее артист скрывал лица своих детей, впервые показав их в анфас 1 апреля 2021 года в день своего 35-летия в клипе на песню “ресницы безопасности”.

Monatik (Дмитрий Монатик) обрел популярность после участия в шоу “Х-фактор” на канале СТБ. Певец занимал кресла судьи на проекте “Танцы со звездами”, тренера вокального шоу “Голос країни” и “Голос. Діти” (“1+1”). Летом 2019 года Monatik представил шоу “Love It Ритм” на НСК “Олимпийский”. В 2020 году выпустил мюзикл “Ритм”, в котором объединил 12 артистов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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