«Яндекс.Браузер» начал переводить надписи на картинках

В десктопном браузере «Яндекса» впервые появилась весьма интересная функция. Система автоматически делает перевод текстов, нанесенных на изображение.

О появлении новых возможностей стало известно от представителей самой компании. Разработчик, в частности, утверждает, что своей основной задачей он считает стирание языковых барьеров. Возможность читать тексты на родном языке независимо от того, в какой стране они написаны, – это очень важно для миллионов людей, уточняют специалисты.

Однако до сих пор интернет-ресурсы могли автоматически переводить только текстовой набор, а изображения на картинках оставалось вне зоны действия транслейтеров. «Яндекс.Браузер» исправил ситуацию.