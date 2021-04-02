 

«Яндекс.Браузер» начал переводить надписи на картинках

02.04.2021, 15:42, Новости дня
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В десктопном браузере «Яндекса» впервые появилась весьма интересная функция. Система автоматически делает перевод текстов, нанесенных на изображение.

О появлении новых возможностей стало известно от представителей самой компании. Разработчик, в частности, утверждает, что своей основной задачей он считает стирание языковых барьеров. Возможность читать тексты на родном языке независимо от того, в какой стране они написаны, – это очень важно для миллионов людей, уточняют специалисты.

Однако до сих пор интернет-ресурсы могли автоматически переводить только текстовой набор, а изображения на картинках оставалось вне зоны действия транслейтеров. «Яндекс.Браузер» исправил ситуацию.



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