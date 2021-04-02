RUTUBE перезапускает свою платформу

На российской видеоплатформе RUTUBE происходит полный перезапуск. Разработчик решил серьезно обновить работу ресурса, после чего, например, у пользователей появится возможность просматривать видеоконтент без предварительной регистрации.

Также значительно улучшилось удобство студии для загрузки видеороликов. Здесь появились плейтисты, в которых можно отсортировать материал по тематике. И пользователи теперь могут легко монетизировать свой ресурс.

Ранее RUTUBE представил бета-версию обновленной платформы. По планам компании, вскоре пользователи смогут запускать на RUTUBE свои стримы. А до третьего квартала компания откроет возможность загружать подкасты и продавать товары в прямом эфире.