 

RUTUBE перезапускает свою платформу

02.04.2021, 15:42, Новости дня
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На российской видеоплатформе RUTUBE происходит полный перезапуск. Разработчик решил серьезно обновить работу ресурса, после чего, например, у пользователей появится возможность просматривать видеоконтент без предварительной регистрации.

Также значительно улучшилось удобство студии для загрузки видеороликов. Здесь появились плейтисты, в которых можно отсортировать материал по тематике. И пользователи теперь могут легко монетизировать свой ресурс.  

Ранее RUTUBE представил бета-версию обновленной платформы. По планам компании, вскоре пользователи смогут запускать на RUTUBE свои стримы. А до третьего квартала компания откроет возможность загружать подкасты и продавать товары в прямом эфире.



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