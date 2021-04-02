 

NTD – чтобы еда была приключением — в Бельгии появились шоколадные яйца со вкусом травы

02.04.2021, 15:40, Новости дня
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Традиционные шоколадные пасхальные яйца в Бельгии начали выпускать по новым рецептам, чтобы привлечь побольше клиентов на фоне отсутствия туристов из-за пандемии. Шоколатье из города Брюгге сделал пралине со вкусом бекона и жареного лука, а также с начинкой из сока травы и цитрусовых. По мнению мастера, это помогает ощутить дух приключений и вновь почувствовать радость жизни. Эту мысль поддерживают и покупатели, которые приезжают даже из соседних регионов, передаёт NTD.

Брюгге славится не только старинными церквями и знаменитыми каналами, но и шоколадом. Правда, в этом году кондитеры не ждут на Пасху много туристов — поэтому ориентируются на покупателей-бельгийцев. Чтобы их привлечь, один местный шоколатье делает пасхальные яйца с необычным вкусом.

ДОМИНИК ПЕРСОНЕ, шоколатье: Думаю, в наше время покупатели хотят, чтобы даже еда становилась для них приключением!

Шоколатье когда-то был шеф-поваром — и видимо, прежняя профессия отразилась на его новых рецептах. Он сделал пралине со вкусом бекона и жареного лука.

Но особенно гордится начинкой, сдобренной соком травы, яблока сорта «Гренни Смит» и юдзу (цитруса из Юго-Восточной Азии). Также есть пралине со смешанными соками.

ДОМИНИК ПЕРСОНЕ: Многие мои знакомые и друзья после года пандемии впали в депрессию. Но хорошо, что в шоколаде есть секретный ингредиент — гормон, который делает человека счастливым.

В Брюгге за шоколадом приезжают из разных уголков Западной Фландрии.

ПОКУПАТЕЛЬ: Что даёт шоколад? В основном, добавляет жира — но и приносит радость, а это хорошо в такие времена. Я куплю кое-что для себя и подруги. Из-за пандемии мы почти не видимся с друзьями, это очень трудно. А шоколад немного подслащает жизнь. 

Обычно перед Пасхой в Брюгге много туристов, и шоколатье просто сбиваются с ног. Но в этом году из 60 магазинов работает меньше половины. Выживают те, у которых много местных постоянных клиентов. Католическую Пасху отметят 4 апреля.

Дата выхода в эфир 01 апреля 2021 года.
 



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