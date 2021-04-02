Репер Эллей признал вину в ДТП на Остоженке

Дело об аварии с участием репера Эльмина Гулиева в Москве решили рассматривать в особом порядке, сообщил пресс-секретарь суда Ираклий Сохадзе.

«[Назначен] особый порядок», – отметил Сохадзе ТАСС.

Он указал, что Гулиев полностью признал вину.

Следующее заседание по делу назначено на 14 апреля, на заседании реперу продлили арест на шесть месяцев.

В марте прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении музыканта.

Напомним, в сентябре 2020 года на московской улице Остоженке белый внедорожник Infiniti на большой скорости столкнулся с другим автомобилем, после чего сбил трех пешеходов на переходе. Автомобилем Infiniti управлял рэпер Эллей (Эльман Гулиев). Репера задержали после ДТП. В отношении музыканта возбудили уголовное дело.