Партия “За майбутнє” попросила президента и ЦИК остановить “беспредел” в 87-м округе

В политической партии “За майбутнє” заявили, что на довыборах в Верховную Раду в округе №87 в Ивано-Франковской области происходит “беспредел” и ситуация требует вмешательства президента Украины и Центральной избирательной комиссии. Об этом идет речь в сообщении на официальном сайте политической силы.

“В частности, ночью окружная комиссия отменила результаты выборов на участке, где победил кандидат от партии “За майбутнє” Александр Шевченко, из-за исчезновения 100 бюллетеней. “Депутатский “десант” не помог, “Слуга народа” подключила СБУ! Вчера под предлогом террористической угрозы она вывела из помещения избирательной комиссии наблюдателей, охранявших опломбированную комнату с бюллетенями. Когда ОИК возобновила работу, оказалось, что пломбы загнуты, пакеты с бюллетенями лежат в другом положении! Преступление зафиксировали члены комиссии и наблюдатели, соответствующее заявление было направлено в полицию. Однако правоохранители и председатель ОИК никак на это не отреагировали”, – заявили в партии.

В сообщении отмечается, что 100 из 377 голосов на этом участке у кандидата от “За майбутнє” украли.

“А сегодня ночью член ОИК от “Слуги народа” указал на конкретный пакет с участка в селе Микуличин, где победу одержал Александр Шевченко, и призвал пересчитать количество бюллетеней”, – сказано на сайте политической силы.

Из-за несоответствия количества бюллетеней протоколу был полностью отменен результат выборов на всем участке.

“Партия обратилась к президенту и ЦИК с просьбой вмешаться и остановить беззаконие, так как до сих пор в истории Украины не было случаев, когда СБУ обеспечивала фальсификации выборов”, – резюмировали в партии “За майбутнє”.

28 марта промежуточные выборы в Верховную Раду состоялись в двух округах – №50 в Донецкой области и №87 в Ивано-Франковской. Голосование проходило в связи с тем, что избранные в этих округах народные депутаты – внефракционный Руслан Требушкин и нардеп от “Слуги народа” Зиновий Андрийович – сложили мандаты. Андрийович выиграл выборы мэра Надворной Ивано-Франковской области, Требушкин – выборы мэра Покровска Донецкой области.

Явка в округе №87 составила, по данным Центризбиркома, 35,05%.

30 марта целый день подсчет голосов в округе не велся, состав окружной комиссии изменили. Подсчет возобновился вечером 31 марта.

1 апреля полиция взяла под охрану объекты в избирательном округе.

Выборы признали недействительными на двух участках этого округа: на участке №261027 комиссия приняла такое решение из-за отсутствия печатей на контрольных листах в больших урнах, позже выборы признали недействительными и на участке №261030 – из-за того, что в пакете за Шевченко оказалось на 100 бюллетеней меньше, чем указано в протоколе.

Окружная избирательная комиссия проводит пересчет голосов на 20 избирательных участках. По данным “Опоры”, за ночь удалось пересчитать бюллетени только на пяти из них.

По состоянию на 14.30 2 апреля окружная избирательная комиссия обработала 90,59% электронных протоколов с результатами голосования. Лидирует кандидат от “Слуги народа” Василий Вирастюк (31,51%), на втором месте – Шевченко (29,52%), на третьем – кандидат от “Свободы” Руслан Кошулинский (28,83%).

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