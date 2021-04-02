В ОПУ предложили повысить боеготовность войск в странах НАТО, граничащих с Украиной

Стягивание войск РФ возле границ Украины, а также военные угрозы, исходящие от Кремля, необходимо “сбалансировать общими усилиями” Украины и стран Североатлантического альянса (НАТО). В частности, следует повысить уровень боеготовности войск Альянса в государствах, граничащих с Украиной, заявил на встрече с послом Канады в Украине Ларисой Галадзой замглавы Офиса президента (ОПУ) Роман Машовец, сообщил 2 апреля пресс-центр ОПУ.

Машовец отметил, что запланированные на сентябрь военные учения России и Белоруссии “Запад-2021” имеют “агрессивный характер” и представляют угрозу евроатлантической безопасности.

“Такие действия Российской Федерации бросают вызов безопасности Украины и НАТО, что должно быть сбалансировано общими усилиями”, — сказал Машовец.

Он подчеркнул, что одним из путей улучшения ситуации с безопасностью могут стать совместные военные учения Украины и НАТО.

“Такие мероприятия должны включать сухопутный, военно-морской и воздушный компоненты. Кроме того, целесообразно повысить уровень боевой готовности войск в странах НАТО, граничащих с Украиной”, – предложил Машовец.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В последнее время ситуация на Донбассе обострилась. В частности, 26 марта 2021 года в районе поселка Шумы Донецкой области незаконные вооруженные формирования России открыли огонь по украинским позициям. Погибло четверо военнослужащих, включая подполковника Сергея Коваля, еще двое получили ранения.

30 марта на внеочередном заседании Верховной Рады главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает военное присутствие возле границы с Украиной на юге, востоке и севере: в Брянской, Воронежской областях, а также в оккупированном Крыму.

Бывший командующий американской армией в Европе Бен Ходжес предполагает, что стягивание войск может быть “позерством России” и “проверкой” администрации нового президента США Джо Байдена.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что перемещение российских войск по территории РФ не должно беспокоить другие государства и это никак не угрожает им.

1 апреля украинская разведка сообщала, что РФ готова к эскалации ситуации на Донбассе, не исключается также попытка продвижения оккупантов вглубь Украины.

Из-за эскалации ситуации на Донбассе командование войск США в Европе объявило максимальную готовность.

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