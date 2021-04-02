 

Ученые сообщили о глобальном океане, который был на Земле 4 млрд лет назад

02.04.2021, 14:48, Новости дня
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Как сообщили ученые из Гарвардского университета, примерно четыре миллиарда лет назад практически вся поверхность нашей планеты была покрыта глобальным океаном. Период тотального затопления длился примерно 800 миллионов лет. 3,2 млн лет назад ситуация стала меняться.

Откуда же взялся такой объем воды, и куда она затем подевалась? По этому поводу у исследователей также есть своя версия.

Дело не только в наличии или отсутствии ледников на полюсах, говорят специалисты. Очень большие резервуары воды сейчас находятся в недрах Земли. Но 4 млрд лет назад они были слишком горячими, а потому вода могла сохраняться только на поверхности. Это и стало главной причиной формирования единого глобального океана.



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