Поплавский превратил сало в золото
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Михаил Поплавский представил в Киевском университете культуры новую версию клипа на один из своих хитов, которому исполнилось уже 20 лет. Презентуя видео на песню “Сало” поющий ректор появился перед гостями в наряде в стиле “ярко, дорого, богато”, пишут “Факты”: Поплавский вышел в желтом костюме с соболиной горжеткой и золотой цепи с подвесом SALO.
Переглянути цей допис в Instagram
Режиссером клипа выступила Елена Винярская, снимавшая клипы для Ирины Билык, Олега Винника, Оли Поляковой и других топовых артистов.
“Для меня это был вызов и эксперимент. Но Поплавский доверился мне. Удалось уговорить его выйти за рамки, за зону комфорта. Михаил Михайлович делал все, что я говорила, и давал советы. Это была синергия творчества, свежий глоток воздуха. Когда за дело берется команда МихМиха, и 100-процентная энергия множится на 100-процентую отдачу, то получается 10 000-бальная энергия. Вот ею и наполнен клип “Сало”, – рассказала Винярская.
Вместе с Поплавским они соединили национальную символику, традиции и современные тенденции: предложили заменить символ “смайл” на улыбающегося поросенка и основали новый тренд – “Salo is the new money!” (“Сало – новые деньги”). В клипе сало превращается в золото и Поплавский как главный “саломан” Украины катается по площадке в тележке со слитками.
“Впервые клип “Сало” вышел 20 лет назад, было много его интерпретаций, а сегодня – это современный ребрендинг. Сало – это визитная карточка Украины, это национальная валюта. Сало – это продукт, который придает силу и энергию, поддерживает дух украинцев. А я – главный саломан страны”, – заявил Поплавский.
“Факты” пишут, что он действительно каждый день употребляет 100 грамм сала.
“В клипе Поплавский появляется в изысканных костюмах в стиле легендарного кутюрье Карла Лагерфельда с его фирменным высоким воротником. Специально для съемок изготовили массивные золотые украшения с логотипом “SALO”. Для девочек из балета и бэк-вокала также сшили модные костюмы из латекса насыщенного лимонного цвета”, – отмечает портал.
ВИДЕОВидео: Михайло Поплавський / YouTube
Вторым режиссером клипа выступил Михаил Харченко, оператором-постановщиком – Дмитрий Мыслинчук, балетмейстером – Ростислав Савченко. Клип, как и предыдущие работы Поплавского, снимали с использованием современных мировых технологий: 3D виртуальной реальности, LED cube, Unreal Engine, traking systems и других. Графику разработали на платформе Unreal Engine 4.
С работой над клипом команда справилась за сутки, Поплавский пообещал, что вскоре выпустит новые видео на свои песни.
После презентации гостей угощали салом.
фотогалерея
(1 из 14)
Фото: showbiz.fakty.ua
Фото: showbiz.fakty.ua
Фото: showbiz.fakty.ua
Фото: showbiz.fakty.ua
Фото: showbiz.fakty.ua
Фото: showbiz.fakty.ua
Фото: showbiz.fakty.ua
Фото: showbiz.fakty.ua
Фото: showbiz.fakty.ua
Фото: showbiz.fakty.ua
Фото: showbiz.fakty.ua
Фото: showbiz.fakty.ua
Фото: showbiz.fakty.ua
Фото: showbiz.fakty.ua
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет