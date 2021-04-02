Поплавский превратил сало в золото

Михаил Поплавский представил в Киевском университете культуры новую версию клипа на один из своих хитов, которому исполнилось уже 20 лет. Презентуя видео на песню “Сало” поющий ректор появился перед гостями в наряде в стиле “ярко, дорого, богато”, пишут “Факты”: Поплавский вышел в желтом костюме с соболиной горжеткой и золотой цепи с подвесом SALO.

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Допис, поширений Михайло Поплавський (@poplavskiy_michail)

Режиссером клипа выступила Елена Винярская, снимавшая клипы для Ирины Билык, Олега Винника, Оли Поляковой и других топовых артистов.

“Для меня это был вызов и эксперимент. Но Поплавский доверился мне. Удалось уговорить его выйти за рамки, за зону комфорта. Михаил Михайлович делал все, что я говорила, и давал советы. Это была синергия творчества, свежий глоток воздуха. Когда за дело берется команда МихМиха, и 100-процентная энергия множится на 100-процентую отдачу, то получается 10 000-бальная энергия. Вот ею и наполнен клип “Сало”, – рассказала Винярская.

Вместе с Поплавским они соединили национальную символику, традиции и современные тенденции: предложили заменить символ “смайл” на улыбающегося поросенка и основали новый тренд – “Salo is the new money!” (“Сало – новые деньги”). В клипе сало превращается в золото и Поплавский как главный “саломан” Украины катается по площадке в тележке со слитками.

“Впервые клип “Сало” вышел 20 лет назад, было много его интерпретаций, а сегодня – это современный ребрендинг. Сало – это визитная карточка Украины, это национальная валюта. Сало – это продукт, который придает силу и энергию, поддерживает дух украинцев. А я – главный саломан страны”, – заявил Поплавский.

“Факты” пишут, что он действительно каждый день употребляет 100 грамм сала.

“В клипе Поплавский появляется в изысканных костюмах в стиле легендарного кутюрье Карла Лагерфельда с его фирменным высоким воротником. Специально для съемок изготовили массивные золотые украшения с логотипом “SALO”. Для девочек из балета и бэк-вокала также сшили модные костюмы из латекса насыщенного лимонного цвета”, – отмечает портал.

ВИДЕОВидео: Михайло Поплавський / YouTube

Вторым режиссером клипа выступил Михаил Харченко, оператором-постановщиком – Дмитрий Мыслинчук, балетмейстером – Ростислав Савченко. Клип, как и предыдущие работы Поплавского, снимали с использованием современных мировых технологий: 3D виртуальной реальности, LED cube, Unreal Engine, traking systems и других. Графику разработали на платформе Unreal Engine 4.

С работой над клипом команда справилась за сутки, Поплавский пообещал, что вскоре выпустит новые видео на свои песни.

После презентации гостей угощали салом.

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Фото: showbiz.fakty.ua



Фото: showbiz.fakty.ua



Фото: showbiz.fakty.ua



Фото: showbiz.fakty.ua



Фото: showbiz.fakty.ua



Фото: showbiz.fakty.ua



Фото: showbiz.fakty.ua



Фото: showbiz.fakty.ua



Фото: showbiz.fakty.ua



Фото: showbiz.fakty.ua



Фото: showbiz.fakty.ua



Фото: showbiz.fakty.ua



Фото: showbiz.fakty.ua



Фото: showbiz.fakty.ua

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