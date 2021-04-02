В Кремле заявили о потребности “дополнительных мер” при появлении американских войск в Украине

В случае появления войск США на территории Украины потребуются “дополнительные меры” для обеспечения безопасности России. Об этом 2 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщил российский “Интерфакс”.

Пескова попросили прокомментировать заявление главы Пентагона Ллойда Остина, что США не оставят Украину в случае эскалации агрессии РФ, а также предложение замглавы Офиса президента Украины Романа Машовца повысить боеготовность войск НАТО в государствах, граничащих с Украиной.

Песков ответил, что такое развитие ситуации привело бы к дальнейшему росту напряженности вблизи границ России. По его словам, это потребует “дополнительных мер” от РФ “по обеспечению ее безопасности”.

“Все, которые необходимы”, – уточнил Песков.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В последнее время ситуация на Донбассе обострилась. В частности, 26 марта 2021 года в районе поселка Шумы Донецкой области незаконные вооруженные формирования России открыли огонь по украинским позициям. Погибло четверо военнослужащих, включая подполковника Сергея Коваля, еще двое получили ранения.

30 марта на внеочередном заседании Верховной Рады главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает военное присутствие возле границы с Украиной на юге, востоке и севере: в Брянской, Воронежской областях, а также в оккупированном Крыму.

“Ожидается дополнительное сосредоточивание до 25 батальонных тактических групп, которые в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы Украины создают угрозу военной безопасности государства”, – сказал он.

Хомчак подчеркнул, что украинские военные готовы дать адекватный ответ “как в случае эскалации в зоне ООС, так и в случае осложнения военно-политической, военно-стратегической обстановки вокруг Украины”.

Бывший командующий американской армией в Европе Бен Ходжес предполагает, что стягивание войск может быть “позерством России” и “проверкой” администрации нового президента США Джо Байдена.

Песков заявлял, что перемещение российских войск по территории РФ не должно беспокоить другие государства и это никак не угрожает им.

1 апреля украинская разведка сообщала, что РФ готова к эскалации ситуации на Донбассе, не исключается также попытка продвижения оккупантов вглубь Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что нынешняя эскалация со стороны РФ является системной и самой масштабной за последние годы.

Из-за эскалации ситуации на Донбассе командование войск США в Европе объявило максимальную готовность.

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