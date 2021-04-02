 

В экологических законопроектах есть недостатки, которые могут привести к злоупотреблениям и давлению на бизнес – Федерация работодателей

02.04.2021, 13:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Законопроекты №4167 и №3091, которые посвящены вопросам экологического контроля, в случае их принятия в парламенте могут уничтожить ряд отраслей промышленности Украины из-за роста давления на бизнес, заявила Федерация работодателей на своей странице в Facebook.

В законопроекте “О предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности” (№4167) прописаны недостаточные сроки для перехода на на наилучшие доступные технологии и методы управления (НДТМ), также механизм определения НДТМ не учитывает ситуации в промышленности Украины и предусматривает прямую имплементацию европейских норм, к тому же в законопроекте не заложена поддержка от государства для внедрения новых норм НДТМ, считают эксперты.

“Безусловно, никто не отрицает необходимость бережного использования природных ресурсов и необходимости евроинтеграционных процессов, но такой цели следует достигать через взвешенные и обдуманные шаги, а не путем уничтожения промышленности нашего государства”, – сказано в сообщении Федерации.

Законопроект “О государственном экологическом контроле” (№3091) расширяет полномочия экологических инспекторов, отметили в ФРУ.

“В частности, проект предусматривает потенциальную возможность проведения внеплановых проверок в выходные, нерабочие, праздничные дни и/или в ночное время – в случае, если предприятие осуществляет хозяйственную деятельность с нарушением правил внутреннего трудового распорядка. Но никакого порядка установления такого нарушения в проекте нет. Соответственно, инспекторы органов экологического контроля будут иметь полномочия самостоятельно делать такие выводы, что может привести к злоупотреблениям в сфере проверок”, – считают в организации.

Федерация работодателей Украины призвала доработать оба законопроекта с учетом рисков их нынешних редакций для экономики.

https://www.facebook.com/UkrainianEmployers/posts/3883896404991930

Верховная Рада 16 февраля провалила голосование и отправила на доработку законопроект №4167 “О предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения”.

Законопроект нужно переписать с нуля, потому что законодатели заложили в него невыполнимые требования и его принятие в нынешнем виде приведет к усилению коррупции, заявил президент объединения предприятий “Укрметаллургпром” Александр Каленков.

Внефракционный народный депутат Украины Сергей Магера отмечал, что предложенные Минэкологии экологические нормативы не соответствуют европейским и создают возможности для злоупотреблений со стороны чиновников, а не для защиты окружающей среды. Он считает, что у бизнеса есть много замечаний к законопроекту и их нужно учесть при подготовке к голосованию.

Принятие предложенного правительством законопроекта приведет к падению промышленного производства, он не может быть подан на рассмотрение в таком виде, убежден директор GMK Center, глава комитета экологии и устойчивого развития Европейской бизнес-ассоциации Станислав Зинченко.

Президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок заявила, что принятие законопроекта о государственном экологическом контроле (№3091) и внедрение его норм приведет к остановке промышленности.

В Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции считают, что законопроект об экологическом контроле (№3091) создает значительные коррупционные риски и угрожает давлением на предпринимателей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.11 / В ВОЗ затруднились дать прогноз по ситуации с COVID-19 в России

05.12 / Канделаки оценила принятие в США «акта Родченкова»

14.09 / Renault начала экспорт Kaptur российской сборки в страны СНГ

05.09 / МИД предостерег ЕС от «голословных обвинений» в отравлении Навального

26.06 / Жертвой COVID-19 стал детский врач из Миасса

04.12 / Компания Qualcomm продемонстрировала процессор Snapdragon 888

05.10 / Проценко заявил о готовности Москвы к новому пику заболеваемости коронавирусом

24.11 / Женщина в Швейцарии попыталась задушить и зарезать посетительниц универмага

16.11 / Бойцу UFC Яндиеву предъявлено обвинение в нанесении травм Харитонову

13.10 / Ученые пытаются объяснить природу темной материи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]ail.com

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)