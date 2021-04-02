В экологических законопроектах есть недостатки, которые могут привести к злоупотреблениям и давлению на бизнес – Федерация работодателей

Законопроекты №4167 и №3091, которые посвящены вопросам экологического контроля, в случае их принятия в парламенте могут уничтожить ряд отраслей промышленности Украины из-за роста давления на бизнес, заявила Федерация работодателей на своей странице в Facebook.

В законопроекте “О предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности” (№4167) прописаны недостаточные сроки для перехода на на наилучшие доступные технологии и методы управления (НДТМ), также механизм определения НДТМ не учитывает ситуации в промышленности Украины и предусматривает прямую имплементацию европейских норм, к тому же в законопроекте не заложена поддержка от государства для внедрения новых норм НДТМ, считают эксперты.

“Безусловно, никто не отрицает необходимость бережного использования природных ресурсов и необходимости евроинтеграционных процессов, но такой цели следует достигать через взвешенные и обдуманные шаги, а не путем уничтожения промышленности нашего государства”, – сказано в сообщении Федерации.

Законопроект “О государственном экологическом контроле” (№3091) расширяет полномочия экологических инспекторов, отметили в ФРУ.

“В частности, проект предусматривает потенциальную возможность проведения внеплановых проверок в выходные, нерабочие, праздничные дни и/или в ночное время – в случае, если предприятие осуществляет хозяйственную деятельность с нарушением правил внутреннего трудового распорядка. Но никакого порядка установления такого нарушения в проекте нет. Соответственно, инспекторы органов экологического контроля будут иметь полномочия самостоятельно делать такие выводы, что может привести к злоупотреблениям в сфере проверок”, – считают в организации.

Федерация работодателей Украины призвала доработать оба законопроекта с учетом рисков их нынешних редакций для экономики.

https://www.facebook.com/UkrainianEmployers/posts/3883896404991930

Верховная Рада 16 февраля провалила голосование и отправила на доработку законопроект №4167 “О предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения”.

Законопроект нужно переписать с нуля, потому что законодатели заложили в него невыполнимые требования и его принятие в нынешнем виде приведет к усилению коррупции, заявил президент объединения предприятий “Укрметаллургпром” Александр Каленков.

Внефракционный народный депутат Украины Сергей Магера отмечал, что предложенные Минэкологии экологические нормативы не соответствуют европейским и создают возможности для злоупотреблений со стороны чиновников, а не для защиты окружающей среды. Он считает, что у бизнеса есть много замечаний к законопроекту и их нужно учесть при подготовке к голосованию.

Принятие предложенного правительством законопроекта приведет к падению промышленного производства, он не может быть подан на рассмотрение в таком виде, убежден директор GMK Center, глава комитета экологии и устойчивого развития Европейской бизнес-ассоциации Станислав Зинченко.

Президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок заявила, что принятие законопроекта о государственном экологическом контроле (№3091) и внедрение его норм приведет к остановке промышленности.

В Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции считают, что законопроект об экологическом контроле (№3091) создает значительные коррупционные риски и угрожает давлением на предпринимателей.

—