 

Путин решил обсудить с главой РФПИ распространение российских вакцин за рубежом

02.04.2021, 13:12, Новости дня
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Президент Владимир Путин в пятницу проведет рабочую встречу с гендиректором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым и обсудит с ним распространение российских вакцин от коронавируса за рубежом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что Путин затронет тему вакцин на встрече с Дмитриевым. «Он (глава РФПИ – прим. ВЗГЛЯД) будет сегодня на докладе у президента. РФПИ как раз отвечает за распространение вакцины за рубежом. Это очень объемная, сложная работа», – передает ТАСС слова Пескова.

Помимо этого, у главы государства в пятницу запланированы внутренние встречи, а также может состояться несколько международных телефонных разговоров, сказал пресс-секретарь президента России.

Ранее сообщалось, что РФПИ договорился о производстве «Спутник V» в Сербии. До этого в Сербию прибыла новая партия «Спутника V».



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