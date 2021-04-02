Политолог Быков о довыборах в Раду на Прикарпатье: Евросолидаристы приписали лишние 100 голосов на участке кандидату от Коломойского

Кандидату от партии “За майбутнє” Александру Шевченко приписали 100 лишних голосов на довыборах в Верховную Раду члены участковой комиссии от “Европейской солидарности”, утверждает глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков в своем Facebook.

“Новые вести с 87 округа. Окружная комиссия установила, что члены участковой комиссии от “Европейской солидарности” фальсифицируют выборы в пользу Шевченко. Евросолидаристы приписали лишние сто голосов на участке кандидату от Коломойского. В протоколе указали 377 голосов за Шевченко, а при пересчете установили, что на самом деле их 277. Это только один участок с сотней лишних голосов за Шевченко. Таких участков могут оказаться десятки. Поэтому нужно все перепроверять”, – заявил политолог.

https://www.facebook.com/bykov.inpolit/posts/2435599169919929

28 марта промежуточные выборы в Верховную Раду состоялись в двух округах – №50 в Донецкой области и №87 в Ивано-Франковской. Голосование проходило в связи с тем, что избранные в этих округах народные депутаты – внефракционный Руслан Требушкин и нардеп от “Слуги народа” Зиновий Андрийович – сложили мандаты. Андрийович выиграл выборы мэра Надворной Ивано-Франковской области, Требушкин – выборы мэра Покровска Донецкой области.

Явка в округе №87 составила, по данным Центризбиркома, 35,05%.

30 марта целый день подсчет голосов в округе не велся, состав окружной комиссии изменили. Подсчет возобновился вечером 31 марта.

1 апреля полиция взяла под охрану объекты в избирательном округе.

Выборы признали недействительными на двух участках этого округа: на участке №261027 комиссия приняла такое решение из-за отсутствия печатей на контрольных листах в больших урнах, позже выборы признали недействительными и на участке №261030 – из-за того, что в пакете за Шевченко оказалось на 100 бюллетеней меньше, чем указано в протоколе.

Окружная избирательная комиссия проводит пересчет голосов на 20-ти избирательных участках. По данным “Опоры” за ночь удалось пересчитать бюллетени только на пяти из них.

По состоянию на 12.50 2 апреля окружная избирательная комиссия обработала 90,59% электронных протоколов с результатами голосования. Лидирует кандидат от “Слуги народа” Василий Вирастюк (31,51%), на втором месте – Шевченко (29,52%), на третьем – кандидат от “Свободы” Руслан Кошулинский (28,83%).

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