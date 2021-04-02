Арестович: Гордон назвал меня “аферистом”. Я промолчал, потому что он мне нравится, я его уважаю

Спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович в эфире программы “Власть vs Влащенко” заявил, что уважает журналиста, основателя издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона, поэтому не стал реагировать на его критику в свой адрес.

“Если я буду реагировать на каждое называние меня “аферистом”… Он выдал мне оценку, я промолчал, потому что мне Гордон нравится. Я его уважаю за ум, за позицию, за серию репортажей, которые он делает – они мне очень нравятся. Я не могу запретить ему относиться ко мне определенным образом. Я ему об этом сказал. На здоровье”, – отметил Арестович.

В октябре прошлого года Арестович стал советником по информационной политике в трехсторонней контактной группе.

16 марта 2021 года Гордон в эфире телеканала “Украина 24” назвал Арестовича “аферистом”.

“Мое мнение, чистый аферист, которого надо гнать поганой метлой из всех трехсторонних контактных групп, потому что когда такие “профессионалы” защищают интересы Украины, то интересы Украины страдают. Это случайный пассажир на этом пароходе, и надо от таких людей немедленно избавляться”, – заявил Гордон.

Арестович родился в Грузии. Образование получил в Одесском институте Сухопутных войск (сейчас Военная академия Одессы). С 1999-го по 2005 год работал в Главном управлении разведки. Получил звание майора запаса. Изучал психологию и теологию, работал актером театра и кино.

С 2014 года Арестович активно комментировал в украинских СМИ события на военную тематику, в частности войну на Донбассе, а также писал об этом у себя в Facebook, где у него на данный момент более 187 тыс. подписчиков.

В 2017 году блогер признался, что публиковал ложную информацию о ситуации в Украине.

“Я много врал вам, начиная с весны 2014 года. Врал не в смысле “искажал факты”, а в смысле “не до конца говорил то, что на самом деле думаю”… Это была чисто пропагандистская работа, вызванная военной агрессией России против Украины”, – написал он в Facebook.

Тогда же он заявил, что не считает себя патриотом, “причем, не только Украины, а и любого национального государства”.

—