Акунин: Мне страшно от того, что будет с Россией, если эти люди, не дай бог, заморят Навального до смерти

В случае смерти в колонии оппозиционера Алексея Навального последствия для России и всех россиян будут очень тяжелыми, считает писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили). Об этом он сказал в эфире “Эха Москвы”.

“Я, конечно, сейчас с ужасом смотрю за тем, что происходит, потому что я лично знаю Алексея, и мне просто страшно, что с ним происходит, по-человечески. Во-вторых, мне страшно от того, что будет с Россией, если эти люди, не дай бог, заморят его там до смерти. Потому что последствия для России будут очень тяжелыми”, – сказал он.

По мнению писателя и историка, если российские власти “его угробят”, Россия окажется в такой изоляции, которой не было со времен “железного занавеса”, и это ударит не только по режиму, а по всем россиянам.

На аргументы главреда “Эха Москвы” Алексея Венедиктова, что СССР репрессировал инакомыслящих, а в период Российской империи цари “вешали народовольцев” – “и ничего, мир сглатывал”, Акунин возразил, что сейчас Россия находится совсем в другом положении.

По его словам, если в XIX веке человечество существовало “в режиме жесткой силы”, то сейчас инструменты воздействия и оружие изменились. “Сейчас оружие главным образом экономическое. По этой части Россия очень слабо вооружена на самом деле”, – отметил он.

Сравнивая современную Россию с Советским Союзом, Акунин подчеркнул, что СССР был мировой экономикой номер 2. “Россия сейчас какое место – 11-е, 12-е? Что-то типа Южной Кореи по мощности. У Советского Союза был социалистический лагерь. Советский Союз был самодостаточной экономикой худо-бедно. А сейчас что? Россия – это маленькая часть мировой экономики, которая зависит технологически от импорта полностью. Это даже не Северная Корея с ее идеей чучхе, которая там что-то у себя сама производит”, – заявил он.

Писатель также отметил, что нынешнюю ситуацию с Навальным в России создали “не очень умные люди”. Он считает, что на популярный у приверженцев президента РФ Владимира Путина “Если не Путин, то кто?” теперь есть ответ: “Если не Путин, то Навальный”.

“Они еще не понимают того, что в противодействии оппонентов, один из которых сидит в тюрьме, всегда невыигрышно смотрится и проигрывает тот, кто посадил в тюрьму, потому что тот, кто садится в тюрьму, он становится практически неуязвимым”, – резюмировал Акунин.

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику “Шарите”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января 2021 года. Сразу после возвращения его задержали в аэропорту Шереметьево по делу “Ив Роше” и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

20 февраля Бабушкинский суд Москвы отказался выполнять решение ЕСПЧ освободить Навального и признал законным решение о замене политику условного срока на реальный.

В конце февраля Навального этапировали в исправительную колонию №2 в городе Покров Владимирской области. Он отметил, что российская тюремная система смогла его удивить. “Не представлял, что можно устроить настоящий концлагерь в 100 км от Москвы”, – написал политик.

Адвокаты Навального посетили его в колонии 25 марта. Адвокат Ольга Михайлова рассказала, что у политика отнимается правая нога, из лекарств ему дают мазь и таблетки ибупрофена.

25 марта жена оппозиционера Юлия Навальная заявила, что у ее мужа еще месяц назад в СИЗО “Матросская тишина” в Москве начались проблемы со спиной. По ее словам, проблемы усугубились после этапирования Навального во Владимирскую область. Родные политика требуют дать ему возможность лечиться у врачей, которым они доверяют.

31 марта Навальный объявил голодовку, требуя допустить к нему врача.

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