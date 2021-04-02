Корниенко задекларировал авторские права на песни, $50 тыс. и 0,5 млн наличными и Citroen

Первый заместитель парламентской фракции “Слуга народа” Александр Корниенко заработал за прошлый год почти 520 тыс. грн. Наличными он хранит $50 тыс. и полмиллиона гривен. Об этом свидетельствует его декларация за 2020 год, опубликованная на сайте Нацагентства по предотвращению коррупции.

Доходы парламентария составил в совокупности почти 520 тыс. грн. За работу в Верховной Раде Украины Корниенко заработал 510,4 тыс. грн. Проценты от вкладов Корниенко в “Универсал банке” составили 9 тыс. грн.

Предпринимательская деятельность его супругу Ольги Корниенко принесла в семью политика 706 тыс. грн. Она заработала более 40 тыс. грн в университете экономики и права “Крок”. От департамента социальной политики Черкасского облсовета Ольга Корниенко получила 10,3 тыс. грн и еще около 13 тыс. грн – от Киевского городского центра по начислению и осуществлению социальных выплат.

На банковских счетах руководителя партии “Слуга народа” лежат 104,9 тыс. грн и $150. У его жены – более 654 тыс. грн. и $20 тыс. наличными.

В собственности у Корниенко и его жены – жилой дом в селе Буда-Бабинецкая Бородянского района Киевской области. Его площадь и стоимость нардеп не указал. Депутат владеет участком площадью 1,3 тыс м² в этом же селе.

У Ольги Корниенко есть квартира в Киеве площадью 112,6 м² и стоимостью 4,4 млн грн и квартира в Черкассах площадью 84,5 м² стоимостью 200 тыс. грн.

Корниенко задекларировал автомобиль Citroen C5 Aircross HDi 180 2019 года выпуска стоимостью почти 951 тыс. грн. Депутату принадлежит 50% авторских прав на песни группы “2Саша”.

Корниенко был с 2019 года координатором избирательного штаба тогда еще кандидата в президенты Владимира Зеленского. Он занимался организацией работы по комплектации избирательных комиссий. С мая того же года после победы Зеленского на выборах он стал руководить избирательным штабом партии “Слуга народа” на выборах в Верховную Раду Украины. Корниенко прошел в парламент по списку этой политсилы, был седьмым номером в списке.

В Верховной Раде является первым заместителем фракции “Слуга народа”. 10 ноября был избран главой партии вместо главы парламента Дмитрия Разумкова. С 2007 года в браке с Ольгой Корниенко. Супруга депутата родом из Черкасс.

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