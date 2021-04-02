 

Корниенко задекларировал авторские права на песни, $50 тыс. и 0,5 млн наличными и Citroen

02.04.2021, 11:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Первый заместитель парламентской фракции “Слуга народа” Александр Корниенко заработал за прошлый год почти 520 тыс. грн. Наличными он хранит $50 тыс. и полмиллиона гривен. Об этом свидетельствует его декларация за 2020 год, опубликованная на сайте Нацагентства по предотвращению коррупции.

Доходы парламентария составил в совокупности почти 520 тыс. грн. За работу в Верховной Раде Украины Корниенко заработал 510,4 тыс. грн. Проценты от вкладов Корниенко в “Универсал банке” составили 9 тыс. грн.

Предпринимательская деятельность его супругу Ольги Корниенко принесла в семью политика 706 тыс. грн. Она заработала более 40 тыс. грн в университете экономики и права “Крок”. От департамента социальной политики Черкасского облсовета Ольга Корниенко получила 10,3 тыс. грн и еще около 13 тыс. грн – от Киевского городского центра по начислению и осуществлению социальных выплат. 

На банковских счетах руководителя партии “Слуга народа” лежат 104,9 тыс. грн и $150. У его жены – более 654 тыс. грн. и $20 тыс. наличными. 

В собственности у Корниенко и его жены – жилой дом в селе Буда-Бабинецкая Бородянского района Киевской области. Его площадь и стоимость нардеп не указал. Депутат владеет участком площадью 1,3 тыс м² в этом же селе. 

У Ольги Корниенко есть квартира в Киеве площадью 112,6 м² и стоимостью 4,4 млн грн и квартира в Черкассах площадью 84,5 м² стоимостью 200 тыс. грн.  

Корниенко задекларировал автомобиль Citroen C5 Aircross HDi 180 2019 года выпуска стоимостью почти 951 тыс. грн. Депутату принадлежит 50% авторских прав на песни группы “2Саша”.

Корниенко был с 2019 года координатором избирательного штаба тогда еще кандидата в президенты Владимира Зеленского. Он занимался организацией работы по комплектации избирательных комиссий. С мая того же года после победы Зеленского на выборах он стал руководить избирательным штабом партии “Слуга народа” на выборах в Верховную Раду Украины. Корниенко прошел в парламент по списку этой политсилы, был седьмым номером в списке. 

В Верховной Раде является первым заместителем фракции “Слуга народа”. 10 ноября был избран главой партии вместо главы парламента Дмитрия Разумкова. С 2007 года в браке с Ольгой Корниенко. Супруга депутата родом из Черкасс.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.12 / Политолог: Дело “НАБУ против Татарова” имеет достаточно сомнительную процессуальную перспективу

07.07 / Против Верзилова возбудили дело о двойном гражданстве

30.07 / Киев не исключил запроса на экстрадицию задержанных в Белоруссии россиян

24.06 / Эрнст рассказал о съемке парада на Красной площади

13.09 / Шнуров посчитал приговор Ефремову чересчур жестоким

17.08 / Кличко поддержал белорусские протесты флагом на мэрии Киева

21.11 / Взявший в Тбилиси людей в заложники извинился за свое поведение

17.03 / Посол оценил ужесточение позиции Лондона по отношению к Москве

17.09 / Из-за неконструктивной позиции РФ инспекция в Шумах невозможна – представитель Украины в ОБСЕ

30.07 / В работе Instagram произошел глобальный сбой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)