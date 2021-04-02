 

Жена главы миграционный службы, известная как девушка с собачкой из Уханя, показала паспорт с новой фамилией

02.04.2021, 11:20, Новости дня
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Супруга главы Государственной миграционной службы Украины Максима Соколюка фотограф Анастасия Зинченко после свадьбы взяла фамилию мужа – фото нового паспорта она разместила 1 апреля в Instagram Stories.

“То чувство, когда фото на паспорт может быть идеальным. И да, я сделала ID[-карту], чему безмерно рада”, – написала она.

Скриншот: nastyazinchenko_ / Instagram

Жена Соколюка также показала документ крупным планом.

Скриншот: nastyazinchenko_ / Instagram

Зинченко познакомилась с Соколюком зимой 2020 года, когда в первые дни после объявления пандемии, вызванной коронавирусом, отказалась покидать Ухань (Китай) без своей собаки по кличке Мишель, так как для ее эвакуации понадобились специальные документы.

Соколюк по долгу службы помогал Зинченко с решением вопроса. О том, что между ними в процессе завязались романтические отношения, чиновник сообщил осенью 2020 года. 

20 февраля 2021 года Соколюк и Зинченко зарегистрировали брак. После регистрации отношений Зинченко на своей странице в Instagram сменила фамилию, став Анастасией Соколюк. 

От предыдущего брака у Соколюка есть двое детей – Дарья и Денис. С первой женой Юлией чиновник прожил в браке 20 лет. В марте он рассказал, что решение о разводе стало для нее неожиданностью.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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