АРМА: В ходе обысков в агентстве силовики забрали документы, без которых деятельность ведомства заблокирована

Во время обысков 1 апреля в помещениях Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от преступлений (АРМА) правоохранители изъяли служебные документы, без которых работа ведомства невозможна, заявляют в агентстве.

Речь идет об оригиналах договоров управления стратегическими активами, отсутствие которых делает невозможным выполнение агентством своих задач, пояснили в АРМА.

“Эти документы не имеют никакого отношения к уголовному делу, в рамках которого проводились следственные действия, цель их изъятия неизвестна и непонятна”, – говорится в заявлении АРМА.

В агентстве уверяют, что не принимали незаконные решения о возврате арестованных средств, а действовали исключительно в рамках законных полномочий, и будут и дальше способствовать расследованию вышеупомянутого уголовного дела.

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1 апреля АРМА сообщило, что в помещении центрального аппарата агентства и дома у нескольких сотрудников проходят обыски. В ведомстве подчеркнули, что сотрудники агентства предоставили все запрашиваемые документы и необходимую информацию.

Впоследствии правоохранители пояснили, что следователи Госбюро совместно с Офисом генпрокурора, Нацполицией и СБУ провели более 50 обысков в рамках расследования дела о незаконном завладении более $400 тыс. Эти деньги были на хранении в АРМА и переведены работниками агентства на счета третьих лиц.

В расследованиях “СтопКора” и “Украинской правды” в феврале сообщалось, что деньги арестовали в июне 2020 года в рамках дела об убийстве. Арестованное имущество передали в управление АРМА. В декабре 2020 года Игорь Король, 24-летний уроженец Венгрии, зарегистрированный в Киеве, обратился в агентство за деньгами – сослался на решение суда, который якобы отменил арест и определил его владельцем средств.

АРМА перечислило средства Королю. Однако впоследствии оказалось, что суд не выносил решение, на которое тот сослался.

После исчезновения денег руководству АРМА начали поступать угрозы. Сотрудникам обливали подъезд кровью, подбрасывали свиную голову, куклу вуду, бросали учебную гранату в такси.

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