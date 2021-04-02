В Бельгии тысячи людей пришли на фейковую вечеринку во время локдауна. Их разогнали водометами

В Брюсселе 1 апреля произошли стычки между полицией и отдыхающими, собравшихся в парке на вечеринку, несмотря на коронавирусные ограничения. Мероприятие в последствии оказалась первоапрельским розыгрышем. Об этом сообщает агентство Reuters.

Объявление о вечеринке появилось в Facebook в марте. Организаторы обещали, что в ней примут участие множество ди-джеев, певцов и даже французская группа Daft Punk, которая распалась в феврале этого года.

Несмотря на то, что за несколько дней до 1 апреля организаторы объявили, что их приглашение в социальных сетях было первоапрельской шуткой, на “вечеринку” пришли около 2 тыс. человек.

Сотни полицейских, многие из которых были в защитном снаряжении, а некоторые верхом на лошадях, разогнали пришедших, используя водометы и слезоточивый газ. В ответ некоторые из пришедших начали бросать в полицию бутылки и камни.

Разгон граждан продолжался в течении пяти часов, сообщает RTBF. По данным журналистов La Libre, в ходе столкновений ранения получили как минимум 26 полицейских, семь полицейских лошадей и восемь демонстрантов (из них двое попали в больницу). La Libre сообщало о как минимум 22 задержанных.

https://www.facebook.com/lalibre.be/videos/449874052889442/

В конце марта в Бельгии ввели очередной локдаун из-за третьей волны COVID-19, сообщало агентство Reuters. В стране закрыли школы, непродовольственные магазины и парикмахерские.

По данным американского Университета Джосна Хопкинса, с начала пандемии в Бельгии подтвердили почти 888 тыс. случаев болезни, 23 тыс. человек умерли.

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