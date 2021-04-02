 

В Роспотребнадзоре спрогнозировали срок завершения пандемии

02.04.2021, 6:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Пандемия при оптимистичном прогнозе закончится через полгода, но при пессимистичном сценарии может затянуться на год, сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Еще в апреле прошлого года учеными на основе математических расчетов были сделаны прогнозы, которые предупреждали мир, что пандемия продлится минимум полтора-два года. Мы видим, что пока эти расчеты подтверждаются. При оптимистичном прогнозе пандемия может продлиться еще полгода. Более пессимистичный вариант развития ситуации предполагает, что пандемия закончится где-то через год», – приводит слова Пшеничной ТАСС.

По мнению заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, то, какой из двух прогнозов действительно оправдается, зависит от сознательности граждан, выполняющих все требования по сдерживанию распространения вируса.

Накануне советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев назвал возможный срок окончания эпидемии коронавируса в России.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.02 / Принц Уильям проведал 99-летнего дедушку, принца Филиппа: Он в порядке

05.03 / Мнения: Санкции Запада стали бледной тенью Черчилля

07.07 / Если бы второй тур выборов президента Украины прошел сейчас, Зеленский снова бы победил Порошенко – опрос

30.09 / Украине предрекли катаклизм и «мегасдвиги»

28.02 / Немецкий экономист указал на риски приостановки «Северного потока – 2»

25.01 / Опубликованы шпионские снимки BMW 7 Series

28.02 / Разработчики «Спутник V» подали заявку на регистрацию «Спутник Лайт»

19.02 / Подозреваемого в госизмене арестовали в Москве

21.07 / Хабаровские общественники приветствовали назначение Дегтярева

08.02 / “Восхищаюсь вашими медиками”. Генеральный директор ВОЗ похвалил Украину за борьбу с COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)