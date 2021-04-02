В Роспотребнадзоре спрогнозировали срок завершения пандемии

Пандемия при оптимистичном прогнозе закончится через полгода, но при пессимистичном сценарии может затянуться на год, сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Еще в апреле прошлого года учеными на основе математических расчетов были сделаны прогнозы, которые предупреждали мир, что пандемия продлится минимум полтора-два года. Мы видим, что пока эти расчеты подтверждаются. При оптимистичном прогнозе пандемия может продлиться еще полгода. Более пессимистичный вариант развития ситуации предполагает, что пандемия закончится где-то через год», – приводит слова Пшеничной ТАСС.

По мнению заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, то, какой из двух прогнозов действительно оправдается, зависит от сознательности граждан, выполняющих все требования по сдерживанию распространения вируса.

Накануне советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев назвал возможный срок окончания эпидемии коронавируса в России.