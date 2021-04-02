 

Видео: За что интеллигенция любит Грузию

02.04.2021, 4:46, Новости дня
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Сторонники Саакашвили испортили день рождения Владимиру Познеру, устроив акцию протеста и потасовки с полицией у гостиницы в Тбилиси, где журналист и его друзья остановились на несколько дней. В итоге Познер был вынужден срочно покинуть страну. Какие выводы о грузинах и Грузии из этого следуют?

Теги: 

Грузия
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Южная Осетия
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Россия и Грузия
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Абхазия
,
Владимир Познер
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Дмитрий Бавырин



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