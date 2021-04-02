Видео: За что интеллигенция любит Грузию

Сторонники Саакашвили испортили день рождения Владимиру Познеру, устроив акцию протеста и потасовки с полицией у гостиницы в Тбилиси, где журналист и его друзья остановились на несколько дней. В итоге Познер был вынужден срочно покинуть страну. Какие выводы о грузинах и Грузии из этого следуют?

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