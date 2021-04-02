Видео: За что интеллигенция любит Грузию
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Сторонники Саакашвили испортили день рождения Владимиру Познеру, устроив акцию протеста и потасовки с полицией у гостиницы в Тбилиси, где журналист и его друзья остановились на несколько дней. В итоге Познер был вынужден срочно покинуть страну. Какие выводы о грузинах и Грузии из этого следуют?
Теги:
Грузия
,
Южная Осетия
,
Россия и Грузия
,
Абхазия
,
Владимир Познер
,
Дмитрий Бавырин
Смотреть комментарии → Комментариев нет