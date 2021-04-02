 

На Украине заявили о гарантиях США на случай конфликта с Россией

02.04.2021, 4:46, Новости дня
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Министерство обороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны США от главы Пентагона Ллойда Остина на случай конфликта с Россией.

«Министр обороны США [Ллойд Остин в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Андреем Тараном] подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине [с ней] и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины», – говорится в сообщении на сайте Минобороны Украины.

«Звонок американского коллеги является яркой демонстрацией проактивной позиции США в поддержке суверенитета и шагов по восстановлению территориальной целостности Украины», – приводит слова Тарана пресс-служба украинского военного ведомства.

В Министерстве обороны Украины сообщили, что руководители оборонных ведомств «обсудили конкретные направления усиления взаимодействия в сфере безопасности и обороны». Состоявшийся в четверг разговор Тарана и Остина стал вторым за последние полтора месяца, отметили в пресс-службе.

Накануне США обвинили Россию в «дестабилизирующих» действиях на востоке Украины.

Ранее полпред РФ в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине Хайди Грау после встречи Контактной группы (КГ) призвала стороны конфликта в Донбассе не допустить эскалации. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.



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