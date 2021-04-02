 

В Пентагоне подсчитали выделенные Украине с 2014 года средства

02.04.2021, 4:46, Новости дня
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Соединенные Штаты с 2014 года выделили Украине более 2 млрд долларов в рамках оказания помощи в обеспечении безопасности, говорится в заявлении американского министра обороны Ллойда Остина по итогам телефонных переговоров с украинским коллегой Андреем Тараном.

«С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине более 2 млрд долларов на оказание помощи в обеспечении безопасности, в том числе недавно объявленный пакет в размере 125 млн долларов, который включает оборонительное вооружение и другие ключевые средства для усиления поражающего действия, повышения качества системы командования и управления, а также повышения эффективности отслеживания обстановки ВС Украины», – написал Остин в Twitter.

Напомним, 1 марта стало известно о решении США выделить Киеву еще 125 млн долларов в качестве нового пакета военной помощи. Позже в Пентагоне назвали условие получения Киевом «оставшихся 150 млн долларов». В ноябре 2020 года в посольстве США на Украине сообщали, что с 2014 года США оказали Киеву помощь на сумму около 4,1 млрд долларов.



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