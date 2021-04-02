 

Начался прием заявок на участие в конкурсе «Добро не уходит на каникулы»

02.04.2021, 3:52, Новости дня
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Участники-победители всероссийского конкурса и одноименной акции «Добро не уходит на каникулы» получат гранты на развитие своих проектов, сумма субсидии составляет от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, сообщила заместитель исполнительного директора Российского движения школьников Екатерина Самсонова.

«Сумма гранта в этом году составляет от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, его может получить проект, который войдет в книгу победителей. Также интересен бонус для педагогов: те педагоги, которые одни из первых подадут заявки в конкурс, получат доступ к курсам повышения квалификации на нашей платформе корпоративного университета», – цитирует ТАСС Самсонову.

Она отметила, что с 1 апреля начинается заявочная кампания, она пройдет до 25 апреля. В этом году было решено провести ее по четырем номинациям: проекты, направленные на проведение совместных мероприятий с благотворительными фондами; проекты, направленные на заботу о животных; проекты, направленные на оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны и пожилым одиноким людям, нуждающимся во внимании и уходе; проекты, направленные на оказание помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Оценивать проекты будут эксперты по 10 критериям, ознакомиться с которыми можно в положении конкурса. К участию приглашены действующие добровольческие отряды в составе 4-15 человек под руководством куратора.

Акция «Добро не уходит на каникулы» реализуется Российским движением школьников. Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Социальная активность» нацпроекта «Образование».



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