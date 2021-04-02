 

ВСУ обстреляли ДНР из миномета

02.04.2021, 2:58, Новости дня
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Украинские военные обстреляли территорию ДНР минами калибром 120 миллиметров, было выпущено 20 снарядов, сообщил представитель республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«В 16.36 (совпадает с мск) был зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в направлении населенного пункта Жабуньки. Всего было выпущено 20 мин калибром 120 миллиметров», – цитирует представителя республики РИА «Новости».

Ранее в Киеве прозвучала новая серия заявлений о готовности ВСУ «идти в наступление» в Донбассе и о том, что РФ якобы сконцентрировала огромные военные силы на границе с Украиной.

До этого в ЛНР заявляли, что украинские силовики пять раз за неделю нарушили режим прекращения огня в Донбассе, обстреливали населенные пункты из минометов и гранатометов.



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