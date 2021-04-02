 

ВМС Польши отвергли обвинения в провокации в водах Балтики

02.04.2021, 2:58, Новости дня
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Оперативное командование Вооруженных сил Польши отвергло обвинения оператора строительства газопровода «Северный поток – 2» компании Nord Stream 2 AG в провокационной деятельности в водах Балтийского моря.

«Военно-морские силы Республики Польша не ведут никакой провокационной деятельности и выполняют свои уставные задачи в соответствии с международным правом», – приводит текст заявления оперативного командования ВМС Польши ТАСС.

«Самолеты M-28B Bryza регулярно выполняют патрульно-разведывательные полеты в районе Балтийского моря», – добавили в командовании.

Накануне компания Nord Stream 2 AG заявила о повышенной активности военных кораблей и гражданских судов в районе проведения работ по укладке «Северного потока – 2». Эти действия носят провокационный характер и могут привести к повреждению газопровода, предупредил директор филиала Nord Stream 2 AG Андрей Минин.

Позже компания-оператор «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG опубликовала фотографии мешающих завершению строительства газопровода кораблей. Газета ВЗГЛЯД разбирала, стоит ли РФ привлечь к охране акватории Балтийский флот.



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