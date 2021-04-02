В работе сервисов Microsoft на территории США произошел сбой

Пользователи в США сообщили о сбоях в работе ряда сервисов программной среды Microsoft 365, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

В частности, по данным Downdetector, зафиксированы проблемы в функционировании платформы для групповой работы Microsoft Teams: 76% пользователей испытывают трудности при подключении к серверу, 20% не могут войти в свои учетные записи, еще 3% – на сайт. Наибольшее количество жалоб поступает от пользователей, проживающих на восточном и западном побережьях США, передает ТАСС.

Напомним, 30 марта и 26 марта сбой произошел в работе социальной сети Instagram. 23 марта глобальный сбой был зафиксирован в работе поисковой системы Google. 19 марта пользователи пожаловались на сбои в работе Instagram и WhatsApp.

Напомним также, в апреле 2019 года Госдума одобрила в основном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета. Документ направлен на защиту устойчивой работы интернета в РФ в случае возникновения угрозы его функционирования из-за рубежа.