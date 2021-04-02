 

Въезд в Россию по приложению «Путешествуй без COVID-19» сделали бессрочным

02.04.2021, 0:17, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Правительство РФ распорядилось сделать неограниченным срок въезда в страну по приложению «Путешествуй без COVID-19».

В список стран, гражданам которых разрешен бессрочный въезд в Россию по приложению, внесена, в частности, Киргизия, передает РИА «Новости».

Гражданам, планирующим поездку в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), необходимо установить мобильное приложение, которое позволяет выбрать вид транспорта и страну, куда планируется путешествие. После регистрации пользователю направляется информация о действующих ограничениях и правилах в стране прибытия/убытия на дату планируемой поездки, предоставляется список верифицированных лабораторий и возможность записи на прием в лабораторию для сдачи тестов, уточняется в сообщении.

Мобильное приложение «Путешествуй без COVID-19» разработано для свободного и безопасного перемещения граждан стран ЕАЭС внутри интеграционного объединения в условиях пандемии. Оно было запущено в феврале. В прошлом месяце правительство РФ продлил срок въезда по приложению до 1 апреля.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.03 / Ученые рассказали, о чем говорит легкое рукопожатие

05.11 / Зеленский подписал указ о назначении стипендий детям погибших в АТО журналистов

29.08 / Купленное Бэнкси судно для эвакуации мигрантов отправило сигнал о помощи

01.12 / Били по голове и воткнули в глаз ножницы. В Житомире пытались убить директора стоматологической клиники

19.08 / Кроссовер Mitsubishi Outlander в РФ получит версию Black Edition

06.10 / Продажи автомобилей в Великобритании в сентябре снизились на 4,4%

14.08 / Эксперт: Критика в адрес российской вакцины от COVID-19 выгодна западным фармацевтам

17.08 / На уличных протестах в Беларуси погибло не менее четыре человека, семеро находятся в критическом состоянии – правозащитники

05.02 / В браузере Chrome устранена еще одна критическая уязвимость

02.02 / “Так похудела, моя девочка”, “Тебе идет!” Поклонники Белуччи оценили ее новый образ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)