Въезд в Россию по приложению «Путешествуй без COVID-19» сделали бессрочным

Правительство РФ распорядилось сделать неограниченным срок въезда в страну по приложению «Путешествуй без COVID-19».

В список стран, гражданам которых разрешен бессрочный въезд в Россию по приложению, внесена, в частности, Киргизия, передает РИА «Новости».

Гражданам, планирующим поездку в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), необходимо установить мобильное приложение, которое позволяет выбрать вид транспорта и страну, куда планируется путешествие. После регистрации пользователю направляется информация о действующих ограничениях и правилах в стране прибытия/убытия на дату планируемой поездки, предоставляется список верифицированных лабораторий и возможность записи на прием в лабораторию для сдачи тестов, уточняется в сообщении.

Мобильное приложение «Путешествуй без COVID-19» разработано для свободного и безопасного перемещения граждан стран ЕАЭС внутри интеграционного объединения в условиях пандемии. Оно было запущено в феврале. В прошлом месяце правительство РФ продлил срок въезда по приложению до 1 апреля.