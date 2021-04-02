 

Осиротевшего из-за коронавируса новорожденного отдадут под опеку дальней родственнице

02.04.2021, 0:00, Новости дня
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Ребенка, чья мама, бабушка и дедушка умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге, решили передать под опеку дальней родственницы из Мордовии, сообщили в аппарате городского уполномоченного по правам ребенка Анны Митяниной.

Первое заседание по делу об отцовстве пройдет 18 апреля. Чтобы ускорить поиск биологического родителя, аппарат детского омбудсмена Петербургаорганизовал досудебную генетическую экспертизу, передает РИА «Новости».

«Результаты генетической экспертизы показали, что потенциальный отец ребенка не является биологическим отцом. Таким образом, ребенок в ближайшее время будет передан тете, проживающей в республике Мордовия», – рассказали в аппарате.

Там добавили, что младенец, которому сейчас 4,5 месяца, проживает в Доме ребенка и чувствует себя хорошо.

Мама ребенка умерла от коронавируса на 32-неделе беременности, будучи подключенной к аппарату ИВЛ. Через несколько дней от COVID-19 скончались бабушка и дедушка мальчика. Позже поступило два заявления об опеке над новорожденным – от молодого человека, который считает себя биологическим отцом, и двоюродной тети матери ребенка, проживающей в Мордовии.



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