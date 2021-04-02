 

Познер назвал произошедшее в Тбилиси «шабашем»

02.04.2021, 0:00, Новости дня
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Телеведущий Владимир Познер назвал произошедшее с ним в Тбилиси «шабашем».

«Уважаемые коллеги! Я хотел бы объяснить, почему никому из вас я не дал комментария по поводу того, что случилось в Тбилиси, не принял ничье приглашение прийти в программу. Объяснение простое и, как мне кажется, очевидное: те люди, которые устроили этот шабаш, не стоят внимания. Много чести. Вот поэтому молчу и молчать буду», – приводится слова телеведущего на сайте «Познер Online».

Ранее экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе назвала «ошибкой» приезд в Тбилиси Познера, который был фактически выдворен радикалами из страны в четверг, в день своего 87-го рождения. В свою очередь бывший премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили предсказал республике экономические потери из-за выдворения Познера сторонниками Михаила Саакашвили.



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