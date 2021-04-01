 

DM – 94-летняя Елизавета II вышла в свет после второй прививки от COVID-19 и вспомнила о России

01.04.2021, 23:34, Новости дня
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Королева Великобритании Елизавета II посетила официальное мероприятие без защитной маски, после того как сделала вторую прививку от коронавируса, пишет Daily Mail. Как отмечает издание, британцы сочли выход монарха в свет «обнадёживающим» с точки зрения эффективности вакцин.


Reuters

Королева Великобритании Елизавета II сделала вторую прививку от коронавируса, прежде чем впервые появиться на публике без защитной маски в ходе первого в этом году официального выхода в свет на фоне ослабления ряда коронавирусных ограничений в стране, пишет Daily Mail.

94-летняя монаршая особа в день столетия с момента образования Военно-воздушных сил Австралии посетила мемориал в графстве Суррей на юго-востоке Англии, установленный в память о лётчиках стран Содружества наций, которые погибли в ходе Второй мировой войны. Хотя в этом году королева принимала участие в официальных мероприятиях по видеосвязи, Елизавета II появилась на публике впервые с декабря.

При этом официальное мероприятие Елизавета II последний раз посещала ещё в октябре прошлого года. Тогда королева вместе с супругом герцогом Эдинбургским отдала дань жертвам Первой мировой войны в Вестминстерском аббатстве. Королева впервые появилась на публике в защитной маске.

Как отмечает издание, для выхода в свет в среду королева выбрала зелёное пальто, «вдохновлённое весной», и шляпку в тон, однако надевать защитную маску не стала. Отказ от средства индивидуальной защиты в британской прессе объяснили тем, что Елизавета II сделала вторую прививку от коронавируса, после того как в январе она и её супруг прошли первый этап вакцинации.

«Давненько я здесь не была», — пошутила королева, посетив мемориал, который открыла в самом начале своего правления — 17 октября 1953 года. Событие совпало с первой годовщиной «Мегзита»: ровно год назад принц Гарри и его супруга Меган Маркл окончательно лишились своих королевских титулов и привилегий.

В ходе мероприятия королева также побеседовала с военными и, в частности, с командиром эскадрильи Мэттью Сандером, работающим с истребителями Eurofighter Typhoon, которые отправляют на перехват самолётов, нарушающих воздушное пространство Великобритании.

В ходе беседы Елизавета II пошутила про преследование российских воздушных судов, спросив Сандера, приходилось ли им перехватывать российские самолёты. «Так точно, мадам, мы обожаем так веселиться», — пошутил в ответ военный.

Как пишет Daily Mail, британцы сочли появление королевы на публике без маски «обнадёживающим», учитывая тот уровень защиты от коронавируса, который предоставляет вакцинация, раз в 94 года Елизавета II не побоялась отказаться от средства индивидуальной защиты при выходе в свет. 



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