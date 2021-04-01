Россияне приобрели туров с кешбэком на 4,5 млрд рублей

С начала старта третьего этапа программы путешественники приобрели туров с кешбэком на 4,5 млрд рублей, при этом россиянам вернулось от государства 800 млн рублей, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«Россияне продолжают активно участвовать в программе туристического кешбэка. На данный момент с начала старта третьего этапа программы путешественники приобрели туров с кешбэком на 4,5 млрд рублей, при этом нашим гражданам вернулось от государства 800 млн рублей. Всего на третьем этапе программой уже воспользовалось более 200 тыс. человек», – цитирует ТАСС Догузову.

Продажи туров с кешбэком за отдых в РФ возобновились 18 марта и продлятся до 15 июня, отправиться в путешествие можно до 30 июня. Приобрести можно как пакетный тур, так и только проживание или круиз. Кешбэк составляет 20% от стоимости поездки, но не более 20 тыс. рублей. Оплатить путешествие необходимо онлайн картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности этой платежной системы. Возврат части средств осуществляется автоматически на эту карту в течение пяти дней.

Ранее сообщалось, что в прошлом году россияне получили 1,2 млрд рублей за туры с кэшбэком, а приобрели туры на 6,5 млрд рублей. Самыми популярными направлениями в прошлом году стали: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Калининград, Ялта, Нижний Новгород, Севастополь, Краснодар и Екатеринбург.