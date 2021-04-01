Дептранс: Виновный в ДТП блогер мошеннически избегал ответственности за нарушения ПДД

В Департаменте транспорта Москвы Москвы назвали блогера Эдварда Била (Эдуард Биль) виновником аварии на Садовом кольце в Москве, серийным нарушителем ПДД, избегавшим ответственности мошенническим способом.

«Сегодня в 11.38 в районе Смоленской площади произошло крупное ДТП – водитель Ауди не справился с управлением, выехал на встречную полосу и на скорости столкнулся с 4 автомобилями. (…) Виновник аварии – Эдвард Бил. Это серийный нарушитель, который активно делился своими выходками в социальных сетях», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

«Мы выяснили, что за виновником аварии только с начала этого года числится 566 нарушений. Считаем, что он мошенническим способом избегал за них отвественности. Большая часть нарушений – нарушение скорости, в том числе более, чем на 100 км/ч», – сообщили в столичном Дептрансе.

Напомним, в четверг на Садовом кольце в Москве произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате серьезно пострадала женщина. Столичный департамент транспорта опубликовал видеозапись с моментом происшествия, согласно которой, один из автомобилей перед ДТП выехал на встречную полосу движения. Виновником ДТП, предположительно, стал водитель спорткара Audi RS6 одного из последних поколений, оценочная стоимость которого превышает 9 млн рублей. По словам источника в правоохранительных органах, за рулем Audi RS6 находился блогер и пранкер Эдвард Бил (Эдуард Биль). Сам блогер сообщил о своей невиновности в аварии. При этом, по словам блогера, за рулем принадлежащей ему Audi RS 6 Avant якобы находился его приятель, а сам он подъехал на место, чтобы разобраться в инциденте.

Однако, по сообщениям СМИ, свидетели аварии утверждают, что в момент ДТП видеоблогер все же находился за рулем Audi, а позже пересел с водительского сиденья автомобиля на пассажирское. Одна из пострадавших в аварии успела разглядеть лицо блогера, который «быстро перепрыгнул назад», и обвинила Била в провоцировании ДТП.

В ГИБДД по столице подтвердили, что причиной аварии, по предварительным данным, стал выезд одного из автомобилей на встречную полосу. Департамент транспорта Москвы сообщал, что у водителя, устроившего аварию на Садовом кольце, более 566 штрафов за нарушения правил дорожного движения. По информации ведомства, автомобиль, из-за которого произошло столкновение, в 2021 году свыше 400 раз нарушал скоростной режим.

Дело о ДТП на Смоленской площади взял на личный контроль прокурор Москвы Денис Попов.