 

Дептранс: Виновный в ДТП блогер мошеннически избегал ответственности за нарушения ПДД

01.04.2021, 23:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Департаменте транспорта Москвы Москвы назвали блогера Эдварда Била (Эдуард Биль) виновником аварии на Садовом кольце в Москве, серийным нарушителем ПДД, избегавшим ответственности мошенническим способом.

«Сегодня в 11.38 в районе Смоленской площади произошло крупное ДТП – водитель Ауди не справился с управлением, выехал на встречную полосу и на скорости столкнулся с 4 автомобилями. (…) Виновник аварии – Эдвард Бил. Это серийный нарушитель, который активно делился своими выходками в социальных сетях», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

«Мы выяснили, что за виновником аварии только с начала этого года числится 566 нарушений. Считаем, что он мошенническим способом избегал за них отвественности. Большая часть нарушений – нарушение скорости, в том числе более, чем на 100 км/ч», – сообщили в столичном Дептрансе.

Напомним, в четверг на Садовом кольце в Москве произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате серьезно пострадала женщина. Столичный департамент транспорта опубликовал видеозапись с моментом происшествия, согласно которой, один из автомобилей перед ДТП выехал на встречную полосу движения. Виновником ДТП, предположительно, стал водитель спорткара Audi RS6 одного из последних поколений, оценочная стоимость которого превышает 9 млн рублей. По словам источника в правоохранительных органах, за рулем Audi RS6 находился блогер и пранкер Эдвард Бил (Эдуард Биль). Сам блогер сообщил о своей невиновности в аварии. При этом, по словам блогера, за рулем принадлежащей ему Audi RS 6 Avant якобы находился его приятель, а сам он подъехал на место, чтобы разобраться в инциденте.

Однако, по сообщениям СМИ, свидетели аварии утверждают, что в момент ДТП видеоблогер все же находился за рулем Audi, а позже пересел с водительского сиденья автомобиля на пассажирское. Одна из пострадавших в аварии успела разглядеть лицо блогера, который «быстро перепрыгнул назад», и обвинила Била в провоцировании ДТП.

В ГИБДД по столице подтвердили, что причиной аварии, по предварительным данным, стал выезд одного из автомобилей на встречную полосу. Департамент транспорта Москвы сообщал, что у водителя, устроившего аварию на Садовом кольце, более 566 штрафов за нарушения правил дорожного движения. По информации ведомства, автомобиль, из-за которого произошло столкновение, в 2021 году свыше 400 раз нарушал скоростной режим.

Дело о ДТП на Смоленской площади взял на личный контроль прокурор Москвы Денис Попов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.07 / Пожар в “Токио Стар”. Совладельцу сгоревшего отеля избрали меру пресечения

12.09 / Легкомоторный самолет упал в карьер в Подмосковье

14.01 / В Эстонии сформировано новое правительство

16.12 / Зеленский во втором туре президентских выборов победил бы любого из ближайших соперников – опрос

25.08 / Le Figaro – наблюдавшие Навального российские врачи не нашли в его организме отравляющих веществ, о которых заявили немецкие коллеги

01.02 / Медведев: Россия готова к отключению от интернета, если у кого-то за океаном совсем снесет голову

11.11 / Тихановская заявила, что белорусская оппозиция не будет вести с вдастями диалог об изменениях к конституции

01.10 / Цены на нефть колеблются на ожиданиях по поддержке экономики США

29.01 / Евросоюз ограничил вывоз вакцин от COVID-19. Украины это не коснется

25.03 / Пандемия подсадила пожилых на наркотики

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)