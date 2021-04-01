Урожай спагетти на деревьях, мумия Ленина в “Диснейленде”, интернет с запахом. Топ-5 первоапрельских розыгрышей со всего мира

Небывалый урожай спагетти

Одним из самых знаменитых первоапрельских розыгрышей считается репортаж BBC Panorama 1957 года об “урожае спагетти” на границе Швейцарии и Италии. 1 апреля этот двухминутный ролик показали по британскому телевидению. В нем рассказывалось, как благодаря мягкой зиме и ранней теплой весне фермерам удалось собрать со специальных деревьев невиданный урожай итальянских макарон. Немало отличному урожаю, говорилось в репортаже, способствовало и уничтожение насекомого-вредителя – жука-макароноеда.

На кадрах женщины срывали спагетти с деревьев, а закадровый голос известного британского ведущего Ричарда Димблби объяснял, что одинаковая длина спагетти является результатом “многолетних настойчивых усилий селекционеров растений”.

ВИДЕОВидео: MySwitzerland / YouTube

Репортаж посмотрели почти 8 млн человек. Как ни странно, но многие телезрители поверили увиденному, поскольку в середине прошлого века в Великобритании мало кто знал, что такое спагетти и что они изготовляются из обычной муки. Редакцию ВВС завалили письмами и звонками с просьбой рассказать, где найти саженцы спагетти-деревьев и как правильно их вырастить.

Почти полвека спустя CNN назвало этот репортаж “самым большим розыгрышем, который когда-либо устраивал авторитетный новостной канал”.

Один из создателей репортажа продюсер Дэвид Уиллер рассказывал ВВС: “Думаю, это хорошая идея для людей осознать, что они не должны верить всему, что видят по телевизору, и что им следует относиться к этому немного критически”.

Тело Ленина в “Диснейленде”

Еще один знаменитый первоапрельский розыгрыш случился в Ирландии 1 апреля 1995 года. Газета Irish Times опубликовала заметку, в которой писалось, что европейский “Диснейленд” ведет переговоры с российским правительством о том, чтобы купить забальзамированное тело вождя мировой революции Владимира Ленина.

В заметке указывалось, что если сделка состоится, тело коммунистического лидера будет перевезено в парижский “Диснейленд” и освещено специальным светом, который “оживит бледное лицо Ленина”. Фоном для экспозиции, указывалось в газете, станет речь президента Рональда Рейгана об “империи зла” – Советском Союзе.

Мавзолей с телом Ленина пока еще находится в центре Москвы, на Красной площади. Фото: ЕРА

Розыгрыш возмутил российских эмигрантов: они звонили в редакцию и требовали не трогать Ленина. На следующий день, когда Irish Times опубликовала опровержение, эмигрантское сообщество потребовало извинений. Газета попросила у читателей прощения за неполиткорректную шутку.

Интернет с запахом

В 2013 году компания интернет-гигант Google разыграла пользователей запуском своего нового стартапа – службы Google Nose, которая будет напрямую передавать запахи на любое устройство пользователя.

“В коллекции запахов Google хранится более 15 млн аромабайт информации”, – говорилось на официальном сайте нового сервиса, а также указывалось, что предусмотрен безопасный поиск, благодаря которому осуществляется “фильтрация неприятных запахов”.

На официальном YouTube-канале компании даже появилось рекламное видео нового сервиса. “Попробуйте поискать в Google по запросу “мокрая собака” и изучите другие запахи, которые улавливают люди, или посетите google.com/nose, чтобы узнать больше. Приятного запаха!” – говорилось в описании к рекламному ролику.

Понять, что это розыгрыш, можно было, нажав кнопку “Нужна помощь?”, последняя фраза на странице гласила: “С 1 апреля!”.

ВИДЕОВидео: Google / YouTube

Профилактические работы в Интернете

В 1997 году по всему миру по электронной почте распространили письмо о том, что с 31 марта по 2 апреля для профилактических работ повсюду будет отключен интернет. В сообщении говорилось, что профилактические работы необходимы, чтобы вычистить из сети накопившийся за многие годы “электронный мусор”.

Согласно разосланной информации, чистку сети предполагалось проводить с помощью “пяти самых мощных многоязычных роботов” японской фирмы Toshiba, уже установленных в различных частях света. Пользователям настоятельно рекомендовалось во время профилактических работ не входить в сеть и отключить все устройства от интернета. Письмо было подписано некой “Группой обслуживания сети при Массачусетском технологическом институте”.

Этот розыгрыш был своеобразным ремейком старой шутки, которую в свое время рассказывали применительно к телефонным линиям. В течение многих лет абонентам сообщалось, что на 1 апреля запланирована профилактика телефонных сетей. К ним обращались с просьбой, надеть на телефонные трубки целлофановые пакеты, чтобы собирать в них пыль, которая могла высыпаться из трубок во время проведения профилактических работ.

Перевод часов по-австралийски

1 апреля 1975 года в Австралии в эфире телепрограммы This Day Tonight было объявлено, что страна переходит на метрическую систему времени и продемонстрировали макет новых часов, где 1 минута приравнивалась к 100 секундам, один час — к 100 минутам, а день длился 20 часов. Об этом случае напоминает портал Hoaxes.

Принцип работы десятичасового циферблата показывал заместитель премьер-министра Джеймс Десмонд Коркоран. Благодаря присутствию высокопоставленного политика многие телезрители попались на розыгрыш. Один из них не только поверил первоапрельской шутке, но и позвонил в студию, чтобы узнать, как приспособить обычный 12-часовой циферблат под новое время, чтобы не покупать еще одни часы.

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