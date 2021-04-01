 

Степанов рассказал, когда ситуация с коронавирусом в Украине стабилизируется

01.04.2021, 21:52, Новости дня
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Ситуация с коронавирусом в Украине может стабилизироваться в середине апреля, ожидают в Минздраве. Об этом в эфире канала “Украина 24” 1 апреля сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Он отметил, что пока правительство не планирует вводить жесткий карантин на территории всей страны.

“Но органы местного самоуправления могут усиливать ограничения, что они и делают… Я говорил уже дней 10, что мы ожидаем, что до 15 апреля будет напряженная достаточно ситуация, потом мы ожидаем стабилизацию. Но опять же, стабилизация – в зависимости от региона. Потому что, например, в западных областях ситуация уже стабилизировалась – это Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая области, которые первыми зашли в эту третью волну. И дальше улучшится ситуация в Винницкой области, но может ухудшиться в Хмельницкой. Но в целом напряженная, а в некоторых регионах критическая ситуация будет сохраняться, думаю, до 15 апреля”, – сказал министр.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 1 апреля в Украине подтвердили почти 1,7 млн случаев коронавируса, умерло 33,2 тыс. человек, выздоровело – 1,3 млн.

По данным Министерства здравоохранения, уровень госпитализаций от COVID-19 превышен в 22 регионах Украины. В “красной” зоне адаптивного карантина находятся Киев и 10 областей. 

В Киевской школе экономики прогнозируют, что заболеваемость COVID-19 в Украине может стабилизироваться в ближайшие две недели, но при этом возможен рост уровня смертности. 


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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