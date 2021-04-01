Эйдман: Пока в России такие, как Познер, будут считаться “моральными авторитетами”, такие, как Путин, будут считаться президентами

Стукач-рекордсмен.

Познера погаными тряпками прогнали из Тбилиси. А в Москве он чувствует себя прекрасно. Этот человек – символ интеллектуальной коррупции. Проханов – убежденный фашист. Соловьев и Киселев – убежденные циники. А Познер – коррумпированный либерал, он всю жизнь люто ненавидит авторитарную чекистскую дуболомную власть, которой верой и правдой служит ради денег и привилегий.

Познера можно внести в книгу рекордов Гиннеса как стукача с самым большим стажем. Он сам рассказывал, что уже в 1957 году, во время Всемирного фестиваля молодежи и студентов, чекисты приставили его к американской делегации. Он обожал американцев, мечтал сбежать вместе с ними из проклятого совка, но стучал на них. Таким образом его стукаческий стаж составляет минимум 63 года. Точно мировой рекордсмен.

В России есть множество достойных людей, старых диссидентов, заплативших за убеждения годами тюрьмы. Например, почти сверстник Познера, Лев Тимофеев – человек кристальной репутации и многих талантов. Но востребованы не они. Гуру и символ “интеллигенции” – старый стукач Познер. Пока такие, как Познер, будут считаться “моральными авторитетами”, такие, как Путин, будут считаться президентами.

Источник: Игорь Эйдман / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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