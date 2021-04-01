 

При обрушении ангара в Ахтубинске погиб человек

01.04.2021, 17:42, Новости дня
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Кровля металлического ангара обрушилась в Ахтубинске Астраханской области, в результате погиб один человек, двое пострадали. Под завалами может находится еще один человек, сообщил представитель экстренных служб региона.

«При проведении работ по демонтажу неэксплуатируемого металлического ангара произошло обрушение кровли», – передает его слова РИА «Новости».

Два пострадавших госпитализированы, один человек погиб. «Под завалами может находиться еще один рабочий», – добавил собеседник агентства.

Ранее обрушение кровли произошло в ангаре, расположенном в городе Людиново в Калужской области.



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