При обрушении ангара в Ахтубинске погиб человек

Кровля металлического ангара обрушилась в Ахтубинске Астраханской области, в результате погиб один человек, двое пострадали. Под завалами может находится еще один человек, сообщил представитель экстренных служб региона.

«При проведении работ по демонтажу неэксплуатируемого металлического ангара произошло обрушение кровли», – передает его слова РИА «Новости».

Два пострадавших госпитализированы, один человек погиб. «Под завалами может находиться еще один рабочий», – добавил собеседник агентства.

Ранее обрушение кровли произошло в ангаре, расположенном в городе Людиново в Калужской области.