Минздрав одобрил первую в мире вакцину от COVID на основе плазмы крови

Министерство здравоохранения одобрило применение вакцины от коронавируса «КОВИД-глобулин» на основе плазмы крови переболевших COVID-19 жителей Москвы, имеющих антитела, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Вслед за первой в мире вакциной «Спутник V», рядом противовирусных средств, лекарств на основе моноклональных антител, купирующих цитокиновый шторм, мы первыми зарегистрировали препарат на основе иммуноглобулинов, который поможет тяжелым пациентам, получающим лечение в условиях стационара. Новый препарат станет дополнительным инструментом защиты здоровья наших граждан в период пандемии коронавируса», – приводятся слова Мурашко на сайте госкорпорации «Ростех».

Препарат разработан холдингом «Нацбио», входящим в «Ростех». Для разработки вакцины Москва передала 2,5 тонны биоматериала. В ходе исследований «Нацбио» подтвердил безопасность, отсутствие побочных эффектов и способность вакцины нейтрализовывать коронавирус. Предполагается, что она будет применяться для лечения средних и тяжелых форм заболевания после завершения II и III фаз клинических испытаний, которые пройдут, в том числе на базе московских стационаров, отмечается в сообщении. Уточняется, что «КОВИД-глобулин» разрешен для применения лицами ото 18 до 60 лет.

«Мы представляем первый в мире зарегистрированный лекарственный препарат специфического антиковидного иммуноглобулина. Отмечу, что он предназначен не для профилактики, а именно для лечения коронавирусной инфекции. Применение нового препарата значительно расширит арсенал возможностей врачей в борьбе с COVID-19. Фактически, наша страна одной из первых в мире получит возможность применять обе формы иммунизации против коронавируса – пассивную (иммуноглобулин) и активную (вакцина)», – сообщил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

Пока «КОВИД-глобулин» будет применяться только в рамках исследований в стационарах Москвы для лечения пациентов со средней и тяжелой формами заболевания. Помимо московских учреждений здравоохранения плазму для препарата будут поставлять также Московская областная, Оренбургская, Башкирская республиканская, Свердловская и другие станции переливания крови. В текущем году планируется переработать не менее 15 тонн плазмы, что хватит для оказания помощи 10-15 тыс. пациентов, говорится в релизе.

Напомним, холдинг «Нацимбио» заявил о разработке собственной вакцины от коронавируса в середине марта.

«Нацимбио» – российский фармацевтический холдинг, созданный для обеспечения независимости РФ от импорта в системе здравоохранения и лекарственного обеспечения за счет развития собственных компетенций и объединения российских разработчиков и производителей иммунобиологических лекарственных средств. Компания была учреждена 29 октября 2013 года государственной корпорацией «Ростех».

На конец декабря 2020 года в РФ было заготовлено 13,5 тонн плазмы крови людей, переболевших коронавирусом, в процессе заготовки антиковидной плазмы участвовали 58 регионов.