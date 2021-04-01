Депп намерен получить украинское гражданство
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57-летний американский актер Джонни Депп намерен получить украинское гражданство. Об этом изданию “ГОРДОН” сообщил осведомленный источник из его окружения.
Известно, что юристы Деппа сейчас занимаются подготовкой документов для подачи в официальные органы, а сам актер уже несколько месяцев берет уроки украинского языка по видеосвязи.
По словам источника, получить украинское гражданство актера уговорила его возлюбленная родом из Украины, отношения с которой артист не афиширует.
Источник не уточнил, кто именно мог повлиять на решение Деппа, но подчеркнул, что это известная в США модель украинского происхождения.
В сентябре 2020 года украинская модель Алина Байкова разместила в Instagram совместное фото с Деппом, сделанное во время светского благотворительного вечера в Монте-Карло (Монако). Она не уточнила, в каких отношениях состоит с актером.
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Редакция издания “ГОРДОН” поздравляет читателей с 1 апреля. Любые совпадения с именами героев этой публикации случайны.
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