В Аргентине обнаружили новый вид хищных динозавров. Рептилии обитали на Земле около 80 млн лет назад

Ученые рассказали о новом виде хищных динозавров под названием Llukalkan aliocranianus. Рептилии относились к семейству абелизавридов, они жили в Южном полушарии, сообщается на портале научной информации Phys.org.

Динозавр являлся одним из 10 обнаруженных “двойников” тираннозавров, которые жили в Северном полушарии. Такой вид рептилий обитал на Земле около 80 млн лет назад.

“Хищник был, вероятно, одним из главных во всей Патагонии, ныне Аргентине, в позднем меловом периоде. Он был огромного размера, до пяти метров в длину, обладал мощными челюстями, очень острыми зубами и огромными когтями и развитым обонянием”, – говорится в статье.

Название животного образовано от слова Llukalkan, что на языке индейцев племени мапуче означает “вызывающий страх”, и латинского aliocranianus – “другой череп”. Вид обитал около 80 млн лет назад.

Ископаемые останки были найдены в формации Баджо-де-ла-Карпа, недалеко от знаменитого места находки ископаемых в Ла-Инвернаде, в Аргентине.

Абелизавриды, представителем которых являлся обнаруженный вид, относились к тероподовым динозаврам длиной в среднем от пяти до девяти метров. Они жили на южном субконтиненте Гондвана, распавшемся на Африку, Индию, Антарктиду, Австралию и Южную Америку. В настоящее время известно о 10 представителях этого вида.

“Абелизавриды напоминали тираннозавра в общем виде. У них были крошечные короткие передние лапы и необычно короткие, глубокие черепа, которые часто имели гребни, шишки и рога. Двигаясь прямо на задних конечностях с огромными когтями, они могли нанести удар своей добыче”, – отметили ученые.

Отличительной чертой нового динозавра является небольшая, заполненная воздухом пазуха в зоне среднего уха. До сих пор этого не замечали у абелизавридов. Это может означать, что динозавр обладал более острым слухом наподобие современного крокодила.

Ученые считают, что абелизавриды активно жили перед началом вымирания динозавров, это семейство динозавров находило новые эволюционные пути и достаточно быстро менялось.

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