 

В Аргентине обнаружили новый вид хищных динозавров. Рептилии обитали на Земле около 80 млн лет назад

01.04.2021, 14:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ученые рассказали о новом виде хищных динозавров под названием Llukalkan aliocranianus. Рептилии относились к семейству абелизавридов, они жили в Южном полушарии, сообщается на портале научной информации Phys.org.

Динозавр являлся одним из 10 обнаруженных “двойников” тираннозавров, которые жили в Северном полушарии. Такой вид рептилий обитал на Земле около 80 млн лет назад.

“Хищник был, вероятно, одним из главных во всей Патагонии, ныне Аргентине, в позднем меловом периоде. Он был огромного размера, до пяти метров в длину, обладал мощными челюстями, очень острыми зубами и огромными когтями и развитым обонянием”, – говорится в статье.

Название животного образовано от слова Llukalkan, что на языке индейцев племени мапуче означает “вызывающий страх”, и латинского aliocranianus – “другой череп”. Вид обитал около 80 млн лет назад.

Ископаемые останки были найдены в формации Баджо-де-ла-Карпа, недалеко от знаменитого места находки ископаемых в Ла-Инвернаде, в Аргентине.

Абелизавриды, представителем которых являлся обнаруженный вид, относились к тероподовым динозаврам длиной в среднем от пяти до девяти метров. Они жили на южном субконтиненте Гондвана, распавшемся на Африку, Индию, Антарктиду, Австралию и Южную Америку. В настоящее время известно о 10 представителях этого вида.

“Абелизавриды напоминали тираннозавра в общем виде. У них были крошечные короткие передние лапы и необычно короткие, глубокие черепа, которые часто имели гребни, шишки и рога. Двигаясь прямо на задних конечностях с огромными когтями, они могли нанести удар своей добыче”, – отметили ученые.

Отличительной чертой нового динозавра является небольшая, заполненная воздухом пазуха в зоне среднего уха. До сих пор этого не замечали у абелизавридов. Это может означать, что динозавр обладал более острым слухом наподобие современного крокодила.

Ученые считают, что абелизавриды активно жили перед началом вымирания динозавров, это семейство динозавров находило новые эволюционные пути и достаточно быстро менялось.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07 / Эксперт объяснил отказ Польши размещать новые F-35 у границ РФ

12.08 / Асад сказал, как Сирия ответит на санкции США

01.07 / Французский политик оценил процесс голосования в Крыму

12.07 / Саакашвили: Кто бы ни победил на выборах в США – Трамп или Байден, оба – мои друзья

11.08 / В Минске остановили метро из-за спрыгнувшего на рельсы мужчины с плакатом

20.07 / В РФ провели более 25 млн тестов на коронавирус

14.02 / На Украине сообщили о гибели трех военнослужащих после подрыва в Донбассе

13.07 / В ЕАО откроется первая модельная библиотека

20.08 / Экс-разведчик КГБ Швец: Отравление Навального следует рассматривать в рамках спецоперации ФСБ по транзиту власти от Путина к его преемникам

23.11 / Названо число поражений Трампа в судах по искам в связи с выборами в США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)