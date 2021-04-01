Принятие законопроекта №4167 приведет к закрытию всех коксохимических предприятий – “Укркокс”

Проект закона №4167 “О предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности”, не может быть принят в текущей редакции, так как его нормы приведут к закрытию всех коксохимических предприятий и сокращению производства стали и чугуна. Об этом говорится в открытом письме к премьер-министру Денису Шмыгалю от Украинской научно-промышленной ассоциации (УНПА) “Укркокс”.

По прогнозам авторов письма, в итоге около 200 тысяч человек могут остаться без работы, а в крупных промышленных городах, таких как Мариуполь, Запорожье и Кривой Рог значительно возрастет социальная напряженность. В “Укркоксе” считают, что законопроект должен быть доработан с учетом украинских реалий.

Как сказано в письме, большинство коксохимических батарей, которые построены в Украине, не исчерпали даже половину нормативного срока своей работы, но выполнить новые требования по выбросам, предусмотренных законопроектом №4167, и радикально уменьшить количество выбросов этих батарей физически невозможно в силу технических особенностей.

“Эти батареи – агрегаты стоимостью 400–450 млн долларов. Достижение нормативов выбросов, заложенных в законе, возможно только при условии строительства новых коксовых батарей. А остановка батарей парализует всю коксохимическую отрасль Украины”, – объясняют в Ассоциации.

Обеспечить импорт более чем 5 млн тонн кокса в год будет невозможно и, таким образом, остановка коксохимической отрасли повлечет за собой сокращение производства в смежных отраслях, добыче коксующегося угля, резкое сокращение рабочих мест в горно-металлургическом комплексе (150–200 тысяч рабочих мест), и повышение социальной напряженности в градообразующих регионах (Мариуполь, Запорожье, Кривой Рог, Каменское).

“Законопроект №4167 не может быть поддержан в текущей редакции. Необходимо учесть техническую способность нашего государства и установить реальные сроки поэтапного внедрения европейских норм выбросов загрязняющих веществ. Мы предлагаем провести широкую дискуссию с бизнесом, промышленными ассоциациями, научными учреждениями, чтобы оценить объемы инвестиций для достижения предприятиями новых экологических стандартов. Поспешность в принятии проекта приведет к необратимым разрушительным последствиям”, – предупредили в Ассоциации “Укркокс”.

Верховная Рада 16 февраля провалила голосование и отправила на доработку законопроект №4167 “О предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения”.

Законопроект нужно переписать с нуля, потому что законодатели заложили в него невыполнимые требования и его принятие в нынешнем виде приведет к усилению коррупции, заявил президент объединения предприятий “Укрметаллургпром” Александр Каленков.

Внефракционный народный депутат Украины Сергей Магера отмечал, что предложенные Минэкологии экологические нормативы не соответствуют европейским и создают возможности для злоупотреблений со стороны чиновников, а не для защиты окружающей среды. Он считает, что у бизнеса есть много замечаний к законопроекту и их нужно учесть при подготовке к голосованию.

Принятие предложенного правительством законопроекта приведет к падению промышленного производства, он не может быть подан на рассмотрение в таком виде, убежден директор GMK Center, глава комитета экологии и устойчивого развития Европейской бизнес-ассоциации Станислав Зинченко.

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