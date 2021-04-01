Юморист Ласточкин показал сына, который родился в День смеха

Комедийный актер и шоумен Игорь Ласточкин разместил в сети фото своего сына, которому 1 апреля, в День смеха, исполнилось семь лет.

“Семь лет назад этот день перестал быть для меня шуткой. Теперь мы его празднуем! Такой взрослый парень стал”, – написал артист.

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Публикация от Игорь Ласточкин (@lastochkin_igor)

Ласточкин начинал актерскую карьеру с участия в КВН – был капитаном команды “Сборная Днепропетровска”.

В 2011 году Ласточкин женился. В 2014 у пары родился сын Радмир. В 2018 году артист вместе с семьей переехал в Киев. Сейчас он выступает в составе студии “Квартал 95”.

Осенью 2020 года сын Ласточкина пошел в первый класс.

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