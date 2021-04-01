63% украинцев поддерживают введение “жесткого” карантина – опрос

63% украинцев поддерживают введение “жесткого” карантина, если заболеваемость COVID-19 в стране будет существенно расти. Об этом свидетельствуют опубликованные 1 апреля результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”.

В то же время 34% респондентов не поддерживают введения жестких карантинных ограничений.

Как отмечают социологи, с начала марта наблюдается рост поддержки “жесткого” карантина среди украинцев.

61% опрошенных ожидают, что введение таких ограничений снизит распространение коронавируса в Украине, 37% – имеют противоположное мнение.

Больше всего поддерживают “жесткий” карантин и верят в его эффективность респонденты старшего возраста, а также женщины.

Опрос проводился 26–28 марта 2021 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Всего опрошено 2500 респондентов методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.

Инфографика: ratinggroup.ua

По данным опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” 23–24 марта, введение жесткого карантина в случае роста заболеваемости COVID-19 поддерживали 61% украинцев.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась третья волна пандемии коронавируса.

По данным Министерства здравоохранения, на 1 апреля в “красной” эпидемической зоне адаптивного карантина находился Киев и 10 областей Украины.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что, если ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине начнет ухудшаться, возможен новый локдаун.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 1 691 737 случаев коронавирусной инфекции (17 569 – за последние сутки), скончалось 33 246 пациентов с COVID-19, выздоровело 1 323 083 человека.

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