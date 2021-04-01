 

Димопулос рассказала, сколько килограммов набрала после того, как перестала соблюдать диету

01.04.2021, 11:54, Новости дня
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Экс-участница украинской группы “ВИА Гра”, победительница шоу “Танцы со звездами 7” на “1+1” Санта Димопулос 31 марта в Instagram написала, что, соблюдая в течение недели кетодиету, потеряла 1,5 кг, но когда вновь ввела в рацион углеводы, поправилась на 2,5 кг за четыре дня.

После этого артистка, которой, по ее словам, надо похудеть на 6 кг, пришла к выводу, что не может сидеть на диетах.

“По своим ощущениям могу сказать, что кетодиета – не совсем мое. На ней нужно сидеть минимум месяц и потом крайне аккуратно вводить углеводы. Сбалансированное, правильное, низкоуглеводное питание – наше все”, – резюмировала Димопулос.

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Публикация от * * * (@santadimopulos)

Димопулос была участницей группы “ВИА Гра” в 2011–2012 годах и группы Queens в 2016–2017-м. Димопулос также чемпионка мира по фитнесу (2011).

Артистка замужем за украинским бизнесменом Игорем Кучеренко. Супруги воспитывают дочь Софию (2019).

В отношениях с украинским шоуменом Андреем Джеджулой Димопулос родила сына Даниэля (2008).

Кетодиета – низкоуглеводная система питания с высоким содержанием жиров и умеренным количеством белков. Изначально применялась при лечении эпилепсии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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