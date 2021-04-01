 

Украина будет инициировать в ТКГ введение “пасхального перемирия” на Донбассе

01.04.2021, 11:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Украина на следующем заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе инициирует введение “пасхального перемирия” на востоке страны. Об этом в эфире телеканала “Украина 24” заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

“У нас будет заседание 14 апреля, и мы этот вопрос поднимем, как полагается. Потому что на Пасху люди будут больше ходить на могилки, двигаться по территории, поэтому нужно думать о разминировании и контроле. Если думать о человеке, то есть над чем задуматься”, – сказал Кравчук.

При этом он подчеркнул, что такое перемирие будет носить временный характер.

“Я [на ТКГ] говорю, чтобы мы приняли решение, такие шаги, которые обеспечат прекращение огня. После этого могут решаться политические вопросы и вопросы безопасности. Таким образом, мы будем двигаться к миру”, – добавил Кравчук.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.03 / Великобритания начала секретные переговоры с Индией из-за задержек в поставках вакцины

29.06 / Умер конструктор двигателей для ракет, доставивших Гагарина в космос

18.10 / Елизавета II помиловала убийцу, который с рогом нарвала помогал обезвредить террориста на Лондонском мосту

30.01 / Верещук: В воюющей стране руководители Вооруженных сил не могут судиться между собой на глазах у солдат и офицеров, а главное – на глазах у народа

10.12 / Ученые из Сибири предлагают использовать прогноз погоды для выработки электроэнергии

31.08 / Киевское “Динамо” узнало своего соперника в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов

09.12 / Попова заявила о стабилизации уровня заболеваемости COVID в Санкт-Петербурге

12.02 / Павел Дуров пообещал избавить пользователей Telegram от таргетированной рекламы

06.02 / Гендиректор канала “112 Украина” баллотируется на довыборах в Раду

09.09 / ОБСЕ зафиксировала более тысячи нарушений на Донбассе с начала перемирия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)