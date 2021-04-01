Пугачева и Галкин с детьми, Орбакайте с семьей. Опубликованы фото со дня рождения Земцовой

49-летняя российская певица Кристина Орбакайте марта в Instagram 31 марта опубликовала подбоорку снимков, сделанных во время празднования дня рождения ее дочери Клавдии.

“Отгремел наш веселый девятый день рождения Клавочки! Спасибо всем гостям – маленьким и взрослым, дай бог, чтоб наши дети знали и ценили настоящую дружбу”, – написала Орбакайте.

На фото запечатлены Орбакайте с дочерью и мужем, бизнесменом Михаилом Земцовым, сыном Никитой Пресняковым (от фактического брака с музыкантом Владимиром Пресняковым) и его женой Аленой, мамой певицей Аллой Пугачевой и ее супругом – шоуменом Максимом Галкиным, а также их детьми Лизой и Гарри.

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Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

Клавдии Земцовой 30 марта исполнилось девять лет.

За отца своей дочери, Михаила Земцова Орбакайте вышла замуж в 2005 году. В отношениях с российским певцом Владимиром Пресняковым Орбакайте родила сына Никиту в 1991 году, а будучи в браке с Русланом Байсаровым, во второй раз стала матерью, родив сына Дени (1998).

Кристина Орбакайте родилась 25 мая 1971 года. Мать певицы – Пугачева, отец – литовский артист циркового жанра Миколас Эдмундас Орбакас. В браке с Пугачевой он жил с 1969-го по 1973 год.

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